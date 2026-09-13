Da Torino a Venezia e viceversa: quando escono i film piemontesi presentati all'83° Festival

L’83ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia non ha mai visto così tanti film realizzati sul territorio piemontese come quest’anno. Cinque sono stati i titoli in selezione ufficiale, tre quelli nella Settimana della Critica, più un documentario nelle Giornate degli Autori.

Realizzate con il supporto della Film Commission Torino Piemonte e con il Piemonte Film Tv Fund, le pellicola ora si apprestano a uscire al cinema.

“Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis sarà presentato in anteprima assoluta a Torino lunedì 14 al cinema Nazionale di Torino alle ore 21. Il film sarà poi al cinema dal 17 settembre. Per “Succederà questa notte” di Nanni Moretti toccherà aspettare il 2 dicembre, data di uscita nelle sale italiane.

Ancora da confermare l’uscita in sala de “La ragazza con la Leica” di Alina Marazzi, mentre per “I figli della Scimmia” di Tommaso Landucci (vincitore dei premi per la Miglior Sceneggiatura e Interpretazione Maschile, andato a Riccardo Scamarcio che del film è anche produttore: clicca qui per maggiori dettagli) ci sarà un’altra anteprima martedì 15 settembre alle ore 21 al Reposi. Resta da conferma la data di uscita per “Il grande Giaffa” di Marco Santi.

“Rider” di Roan Johnson e Davide “Dade” Pavanello uscirà in sala l’8 ottobre. Per i corti “Gusci” di Elisa Chiari e Francesca Trovato e “Il Senso della Terra” di Alessandro Ingaria e Simone Massi non si ancora se e quando avverrà l’uscita al cinema, così come resta in attesa la proiezione in sala del documentario "Uno si distrae al bivio” di Alessandra Lancellotti.