Punto verde di piazza d’Armi, si chiude l’estate 2025 con oltre 75mila presenze

Si è conclusa il 15 settembre la stagione estiva 2025 del punto verde di piazza d’Armi, l’angolo di Santa Rita diventato da oltre trent’anni un punto di riferimento per il ballo, la musica e la socialità a Torino. Dal 9 giugno, ogni pomeriggio e sera, circa 75.000 residenti e visitatori hanno partecipato agli eventi, ballando, ascoltando musica dal vivo e gustando le specialità enogastronomiche romagnole di Renato Selvi.

Direzione impeccabile

Sotto la direzione artistica di Piero Ventre, in 99 giorni si sono susseguite 90 serate e 90 pomeriggi di spettacolo, con programmazione che ha spaziato dal liscio ai balli di gruppo, dal tango argentino alla disco latino, fino ai concerti live domenicali ispirati a grandi artisti come Pooh, Vasco Rossi e Renato Zero. Particolarmente apprezzati dal pubblico sono stati i pomeriggi di ballo latino con Mimmo Dj, dove la pista si è spesso rivelata insufficiente a contenere tutti i ballerini.

Tra palco 1 e 2

Il Palco 1 ha rappresentato il cuore del ballo popolare, mentre il Palco 2 ha ospitato serate a tema, tra lezioni gratuite di tango, country e spettacoli live, garantendo un’offerta intergenerazionale e adatta a tutti i gusti. La manifestazione è stata patrocinata gratuitamente dalla Circoscrizione 2, e ha previsto un servizio di sicurezza attivo per tutta la durata degli eventi.

Oltre alla musica, grande spazio è stato dato alla gastronomia romagnola: piadina, porchetta, grigliate di carne e vini di qualità hanno accompagnato le serate, con un bar e caffetteria curati dalla storica barista Marina. Il successo della stagione conferma Punto Verde Piazza d’Armi come luogo simbolo dell’estate torinese, un’esperienza che unisce cultura popolare, musica, gastronomia, e che promette già di tornare più viva che mai il prossimo anno.