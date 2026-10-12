Estate torrida e piante secche, Fissolo (Moderati): "I torinesi adottino gli alberi"

Cittadini e commercianti adottino gli alberi di Torino e se ne prendono cura, bagnandoli in particolare durante il periodo caldo. E' questa la proposta lanciato dal capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, dopo un'estate torrida che ha messo a dura prova il patrimonio verde del capoluogo. La Città irriga le giovani piante, che vengono seguite per i primi cinque anni di vita: un'operazione che complessivamente ha coinvolto 5mila alberi.

Per colpa del protrarsi - anche per mesi - delle alte temperature, della mancanza di pioggia ed in alcuni casi dell'abbassamento dell'acqua di falda si è passati da due interventi al mese a uno a settimana. Il periodo di "assistenza" che va da inizio primavera fino alla fine dell'estate.

"Adozione delle alberate"

"Questa attenzione - ha replicato Fissolo - non può limitarsi a un intervento straordinario: deve diventare strutturale. Propongo di valutare un progetto per coinvolgere cittadini e commercianti nella cura degli alberi, attraverso forme di adozione delle alberate. La tutela del verde pubblico è una responsabilità condivisa e, insieme, possiamo aiutare i nostri alberi a superare anche le estati più calde".