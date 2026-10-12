Questa sera la Mole diventerà blu per porre attenzione sulle malattie reumatologiche e autoimmuni

Questa sera la Mole Antonelliana si illuminerà di blu, il colore che richiama il logo della Federazione nazionale Anmar Odv, Associazione Nazionale Malati Reumatici, in occasione della Giornata Mondiale del Malato Reumatico. L'iniziativa, promossa da Aapra Odv Ets, Associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni e Rare, spiega una nota, vuole richiamare l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini sulle patologie reumatologiche, autoimmuni e rare, spesso croniche e invalidanti, che possono compromettere profondamente l'autonomia personale, la capacità lavorativa e le relazioni sociali, incidendo sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

L'illuminazione della Mole assume un significato che va oltre il gesto simbolico, continua la nota sottolineando che il colore che identifica Anmar e richiama l'impegno delle associazioni dei pazienti a livello nazionale diventa un segno di riconoscimento e solidarietà verso quanti affrontano quotidianamente malattie non sempre visibili o adeguatamente comprese. Illuminare uno dei monumenti più rappresentativi di Torino, conclude la nota, significa portare all'attenzione pubblica una realtà sanitaria e sociale che non può essere trascurata.

È un invito a riconoscere le difficoltà vissute dai pazienti, ma soprattutto a trasformare la sensibilizzazione in risposte concrete, affinché il diritto alla salute, all'autonomia e a una vita dignitosa trovi piena attuazione.