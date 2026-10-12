Mirafiori, la spazzatura finisce in strada: “Troviamo un posto idoneo per i cassonetti”

Otto cassonetti dell'immondizia abbandonati sul marciapiede, il passaggio per i pedoni ostacolato e il degrado che rischia di prendere il sopravvento. Il problema in via Fratelli Garrone 79, in Circoscrizione 2, dove l'apertura di una nuova attività avrebbe innescato un inatteso problema di gestione dei rifiuti.

La vicenda nasce a seguito dell'inaugurazione, avvenuta lo scorso 5 ottobre 2026, di una palestra situata all'interno del condominio, con accesso dalla galleria commerciale della struttura. In precedenza, quell'area interna — non aperta al pubblico — veniva utilizzata come punto di stazionamento per i bidoni dei rifiuti al servizio del ristorante situato sull'altro lato dello stabile.

Con l'apertura del nuovo centro sportivo e il conseguente passaggio di clienti, si è reso necessario spostare i cassonetti all'esterno della galleria. Tuttavia, in mancanza di uno spazio idoneo e preventivamente individuato, ben otto bidoni sono stati collocati direttamente sul marciapiede pubblico. La presenza dei contenitori sta creando notevoli disagi ai passanti, costretti a districarsi tra gli ostacoli, oltre a favorire l'accumulo di spazzatura ai margini della strada.

A sollevare formalmente il caso è stato il consigliere della Circoscrizione 2, Davide Schirru (Gruppo "Noi Progettiamo per la 2"), autore di un'interpellanza. Una situazione "non degna di un paese civile, per questo occorre individuare una collocazione idonea per i cassonetti, garantendo piena fruibilità del marciapiede da parte dei pedoni".