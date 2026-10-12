Meteo: l'alta pressione porta il bel tempo fino a venerdì sulla provincia di Torino

Da oggi lunedì 12 a venerdì 16 ottobre

Il cielo si presenterà per la gran parte del tempo soleggiato, anche se domani e giovedì ci saranno molte velature e nubi alte. Di notte e primo mattino non si escludono foschie e nebbie più dense nelle zone di pianura più in basso.

Le temperature saranno in forte rialzo da domani soprattutto in montagna, con massime in pianura fino a 23/24 °C da mercoledì. Le minime grazie al rasserenamento notturno e le nottate che si allungano potranno essere piuttosto fresche e comprese tra 10 e 13 °C su pianure interne.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, qualche raffica sulle Alpi domani.

Tendenza fine settimana

La tendenza vede un indebolimento dell'alta pressione con conseguente calo delle temperature, ma da domenica l'evoluzione è molto incerta per cui per avere un quadro più esauriente dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.

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