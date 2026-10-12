Carte d'identità elettroniche, anagrafi di Torino attive a Natale. Riapre corso Corsica

Dal 1° gennaio 2026 al 3 ottobre il Comune di Torino ha rilasciato 118.886 carte d'identità elettroniche, il 44% in più rispetto agli stessi mesi del 2025 quando erano state 82.256. E' questo il risultato dalla task force messa in campo dalla Città per sostituire il documento cartaceo, che al 31 gennaio 2027 andrà definitivamente in pensione.

Aperture straordinarie a Natale

"Siamo riusciti a ridurre i tempi di attesa – ha spiegato l'assessore ai Servizi Demografici Francesco Tresso – in particolare per quanto riguarda i cambi di indirizzo e il rilascio delle carta di identità elettroniche". Ma il lavoro di Palazzo Civico non si ferma qui.

Ad ottobre, così come durante le vacanze natalizie, proseguiranno le aperture straordinarie degli sportelli anagrafici sparsi per il territorio cittadino per dare la possibilità ai torinesi di rispettare l'obbligo di passare alla CIE, essenziale oramai per accedere ai servizi digitali.

I numeri

L'addio al vecchio documento cartaceo ha messo sotto stress la macchina comunale, che ha risposto alla richiesta di lavoro extra formando - tra aprile e maggio - 83 persone. Dipendenti impiegati nelle 34 aperture straordinarie delle anagrafi, con una con una media di 30 sportelli operativi i sabati, durante i quali sono state emesse 14.372 CIE.

"Abbiamo bisogno di concludere bene - hanno spiegato dagli uffici - l'ottimo lavoro fatto sinora, sostituendo i documenti ancora validi fino al 31 gennaio. Abbiamo ancora una coda, non più problematica: come accaduto durante l'estate, anche durante il periodo natalizio saranno aperte le anagrafi".

Gli uffici hanno poi ricordato che dal 30 luglio 2026 chi ha più di 70 anni ottiene una carta d’identità con validità illimitata (esclusi però i certificati digitali, che mantengono una validità decennale). Dal 30 luglio sono già state rilasciate oltre 5mila carte con validità illimitata.

Riapre corso Corsica

Altra novità è che entro fine 2026 riapre anche la sede della Circoscrizione 8 in corso Corsica 55, chiusa da due anni per i lavori di riqualificazione del Pnrr. Il Comune sta valutando i servizi da mantenere all'interno, considerando che sul territorio è presente l'anagrafe di corso Spezia, che data la vicinanza alla fermata metro e al mercato sta lavorando a pieno regime.

Un'ipotesi, come accaduto a Falchera e Barriera, è che l'anagrafe di corso Corsica sia aperta solo alcuni giorni a settimana e venga attivato in parallelo sportello di facilitazione digitale.