Trofarello per la pace in Medio Oriente: due candidati al Premio Nobel ospiti del Polo Culturale

Sabato 17 ottobre, alle ore 21, il Polo Culturale Marzanati di Trofarello (Via Cesare Battisti 25) ospiterà un appuntamento di straordinaria intensità e valore umano: l'incontro di presentazione del libro "Mio padre tuo padre, due uomini contro il conflitto israelo-palestinese", promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Energia e Tenerezza e con l'ente promotore A.N.P.I. Nicola Grosa.

Una serata per promuovere le pace

Al centro della serata ci saranno Rami Elhanan, israeliano, e Bassam Aramin, palestinese. Due uomini che la storia, la geografia e il conflitto sembravano aver destinato a essere nemici giurati su fronti opposti, ma che sono stati uniti dalla medesima, devastante tragedia: la perdita delle rispettive figlie a causa della violenza e dell'odio che lacerano la loro terra. Rami, grafico ed ex soldato israeliano, ha perso la figlia quattordicenne Smadar in un attentato kamikaze a Gerusalemme nel 1997. Bassam, che in gioventù aveva fatto parte della resistenza armata palestinese ed era stato incarcerato, ha visto morire la figlia Abir di soli dieci anni, colpita da un proiettile di gomma sparato dalla polizia di frontiera israeliana nel 2007.

Di fronte al baratro del dolore e della vendetta, entrambi hanno scelto una strada radicalmente diversa: trasformare il proprio lutto in uno strumento di dialogo, riconciliazione e disarmo dei cuori. Attivi nell'associazione Parents Circle-Families Forum, Rami e Bassam girano il mondo per dimostrare che la pace non solo è possibile, ma è l'unica via per spezzare la spirale di sangue, tanto da essere candidati al Premio Nobel per la Pace 2027.

L'impegno dell'amministrazione di Trofarello

A introdurre la serata sarà l'Assessore del Comune di Trofarello, Emilia Tiso, che ha sottolineato il profondo significato dell'iniziativa: "Sono onorata della presenza a Trofarello di due autentici costruttori di pace in un momento storico delicato e complesso come questo. La loro esperienza rimette al centro il valore fondamentale dell’altro e dell'ascolto reciproco come unico modo autentico per costruire e preservare la pace. In un'epoca attraversata da conflitti, lacerazioni e divisioni, siamo tutti chiamati a riscoprirci e a vivere come fratelli. Le testimonianze di Rami e Bassam, pur essendo drammatiche e toccanti, ci richiamano con forza a una responsabilità etica e comunitaria imprescindibile. Per questo invito sentitamente tutti i cittadini a partecipare, ad ascoltare e a vivere con il proprio cuore una serata che lascerà un segno profondo".

L'incontro vedrà la partecipazione delle autrici del volume, Carola Benedetto e Luciana Ciliento, con la moderazione affidata a Sara Bauducco.

Il percorso di riflessione sarà accompagnato da momenti artistici di grande suggestione: interventi musicali a cura del Maestro Elisabetta Piras ed evocative letture e canti interpretati da Susanna Paisio.