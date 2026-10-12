Il Gruppo Lavazza amplia il complesso della Nuvola

Il percorso di rigenerazione urbana avviato con Nuvola Lavazza compie un nuovo passo e si estende all’isolato tra via Pisa e la Dora.

Lavazza ha incaricato l’architetto francese Jean Nouvel (Pritzker Prize 2008) e l’architetto franco-libanese Hala Wardé, con i torinesi Picco Architetti e la società di ingegneria EP&S, per questo nuovo intervento che valorizza la vocazione industriale dell’edificio esistente, rinnovandone l’identità con un disegno architettonico contemporaneo e coerente con il paesaggio urbano lungo il tratto che si affaccia sulla Dora.

Con il nuovo polo Lavazza offrirà spazi rinnovati e articolati su diversi livelli, concepiti per dialogare con Nuvola Lavazza e per unire cultura del caffè, architettura e arte contemporanea, restituendo così al quartiere e alla città un nuovo spazio.

L’area nella sua totalità tra via Pisa, via Bologna e l’affaccio sulla Dora comprende anche il laboratorio creativo del Maestro Giuseppe Penone, uno degli esponenti più riconosciuti a livello mondiale dell’Arte Povera, movimento nato e sviluppato a Torino a partire dagli anni Sessanta. Penone collaborerà al nuovo progetto insieme all’architetto Jean Nouvel, con cui ha instaurato un sodalizio artistico nato in occasione del suo intervento al Louvre di Abu Dhabi, progettato da Nouvel.

Il progetto sarà sviluppato nell’ambito del previsto iter autorizzativo e in costante confronto con la Città di Torino e gli enti competenti, con l’obiettivo di contribuire al percorso di rigenerazione urbana già avviato con Nuvola nel quartiere Aurora.