Il Polo del '900 compie dieci anni e cambia passo: più spazio alla cultura e ai giovani [FOTO]

Dieci anni, 27 istituti, 450 eventi l'anno, 70 mila visitatori, 360 mila volumi e mille archivi. Il Polo del '900 apre una nuova fase e lo fa da dove era partito: dai due palazzi juvarriani nel cuore di Torino. Palazzo San Daniele e Palazzo San Celso non saranno più due sedi parallele, ma un unico centro culturale con gli stessi orari, servizi omogenei e spazi potenziati.

È il senso del decennale che la Fondazione ha raccontato in un progetto ormai consolidato che guarda esplicitamente al futuro. Più integrazione, più servizi, nuove collaborazioni con il territorio e una programmazione costruita insieme ai 27 enti che lo rendono un unicum nazionale. Un modello fondato sul pluralismo, dove storia e attualità, memoria e innovazione dei linguaggi si tengono insieme.

Novità per gli spazi

La novità più concreta riguarda gli spazi. A Palazzo San Celso viene infatti potenziata la biblioteca e la sala lettura: 24 postazioni in più e 16 ore di apertura in più a settimana. A Palazzo San Daniele apre invece la nuova Libreria ItalyPost, seconda sede del gruppo dopo Padova. Non una libreria generalista, ma uno spazio dedicato alla saggistica – economia, storia, scienza, politica, società – costruita in dialogo con i temi del Polo, che animerà la programmazione con presentazioni, incontri con gli autori e club di lettura.

"Il Polo del '900 è un bene collettivo – ha dichiarato il direttore Alessandro Rubini –. La comunità di 27 Istituti culturali che lo abita e lo anima rappresenta insieme ai due palazzi la ricchezza e l'identità di questo progetto radicato nella storia della città di Torino e aperto all'integrazione con tutto il Piemonte. Oggi facciamo un altro passo importante ampliando le sale per lo studio e la lettura e aprendo una libreria con spazio per la presentazione di libri e autori".

Poi c'è il ragionamento politico, che va oltre i muri. Lo ha messo sul tavolo il sindaco Stefano Lo Russo, che ha rivendicato l'intuizione originaria: "Ciò che ha certamente caratterizzato la nostra città è il fatto che ventisette enti si siano messi d'accordo. È un dato estremamente positivo che deve renderci tutti orgogliosi".

Per Lo Russo il Polo è oggi un antidoto necessario: "Stiamo vivendo un momento molto particolare della nostra storia, con una guerra tornata nel cuore dell'Europa e equilibri che pensavamo consolidati durante il Novecento e che oggi sono completamente saltati. Questo ha rimesso in circolo idee piuttosto pericolose".

Il primo cittadino ha anche citato la guerra, l'instabilità internazionale e la mancanza di "pensiero lungo", portando l'esempio visto in mattinata alle Giornate della Legalità, davanti a una platea di liceali: "Sono ragazzi che si sono fatti il Covid e da allora vedono solo guerre e crisi. Sono gli anni della loro formazione. Da genitore prima che da sindaco mi chiedo: qual è il mondo in cui stanno crescendo?". Da qui, ha spiegato, l'importanza di un luogo fisico che aiuti a "rileggere il presente alla luce delle culture del Novecento".

Sulla stessa linea l'assessora regionale alla Cultura Marina Chiarelli, che ha insistito sui giovani e sui linguaggi. Ha ricordato che in Piemonte gli under 30 occupati nella cultura sono meno del 12%, contro il 18% europeo, e che avere un direttore giovane "è quasi un unicum". Il nodo, per lei, è cambiare codice: "Se non riusciamo a trasmettere i contenuti con una comunicazione indirizzata a loro, continueremo a parlare a tavoli di tecnici".

Chiarelli ha poi citato l'urban artist Greg Goya, 28 anni e 1,3 milioni di follower, come esempio di come si possa avvicinare le persone all'arte in modo semplice. E ha lanciato un monito: "Il fatto che i giovani non siano interessati nemmeno a scegliere i propri rappresentanti nelle istituzioni è un dato grave. Il mio augurio è: interessiamoli".

Un concetto ripreso dal presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Gilli, che ha legato il futuro del Polo alla missione della Fondazione su partecipazione ed educazione.

Le iniziative in arrivo

Tra le iniziative concrete, Gilli ha citato la festa del primo voto per i giovani, lanciata proprio al Polo: "Settanta Comuni hanno partecipato al bando e alcuni di essi sono stati selezionati. Domani avremo questa festa con il Comune di Torino in piazza Palazzo di Città". E ha infine rivendicato il metodo: per selezionare la commissione sono stati coinvolti politologi ma anche giovani, "alcuni presi proprio dal Tavolo Under 30 del Polo".