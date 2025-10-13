Un Toro corre per le strade di Leini: momenti di paura in città

Momenti di paura nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre, a Leini, dove diversi residenti hanno visto aggirarsi e correre per le strade un grosso toro.

L'invito alla popolazione a non uscire di casa

Dopo essere stato avvistato prima nel centro città, l'animale si sarebbe diretto verso le zone più periferiche. Carabinieri e Polizia locale stanno cercando di raggiungerlo, assieme ai veterinari dell'Asl To4. Il risultato di tutto questo trambusto è che la circolazione è paralizzata e si invitano le persone a non uscire di casa.

Possibile che il toro sia fuggito da un macello della zona, quel che è certo è che sta seminando la paura.