 / Cronaca

Cronaca | 13 ottobre 2025, 14:48

Un Toro corre per le strade di Leini: momenti di paura in città

Probabile che l'animale sia fuggito da un macello della zona

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Momenti di paura nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre, a Leini, dove diversi residenti hanno visto aggirarsi e correre per le strade un grosso toro.

L'invito alla popolazione a non uscire di casa

Dopo essere stato avvistato prima nel centro città, l'animale si sarebbe diretto verso le zone più periferiche. Carabinieri e Polizia locale stanno cercando di raggiungerlo, assieme ai veterinari dell'Asl To4. Il risultato di tutto questo trambusto è che la circolazione è paralizzata e si invitano le persone a non uscire di casa.

Possibile che il toro sia fuggito da un macello della zona, quel che è certo è che sta seminando la paura.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium