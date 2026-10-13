"Piazza Paradiso cabaret": domenica 18 ottobre a Collegno arriva Chiara Anicito con "Cammela live show"

È Chiara Anicito la protagonista del quinto appuntamento di “Piazza Paradiso Cabaret”, la rassegna di comicità gratuita organizzata al Centro Commerciale Piazza Paradiso di Collegno. Domenica 18 ottobre alle 18.00, sul palco allestito al primo piano del centro commerciale, l’attrice e content creator porterà in scena “Cammela Live Show”, lo spettacolo ispirato al personaggio della mamma siciliana diventato uno dei più popolari del suo repertorio social.

Cammela è una mamma alle prese con il quotidiano familiare, dalla scuola ai figli, dal rapporto con il marito Placido alle conversazioni infinite nella chat WhatsApp del gruppo delle mamme. Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, nel quale Chiara Anicito porta sul palco i tormentoni che hanno conquistato il pubblico del web, trasformandoli in uno show fatto di gag, parodie musicali, situazioni quotidiane e improvvisazione.

Il linguaggio semplice e spontaneo e la capacità di sdrammatizzare sulle piccole difficoltà della vita da genitore permettono al pubblico di riconoscersi nelle situazioni raccontate da Cammela e di riderci sopra. Un ruolo importante è affidato anche all’interazione con gli spettatori, che diventano parte integrante dello spettacolo.

Chiara Anicito, di origini siciliane, è attrice, comica, cantante e content creator. I suoi contenuti hanno superato i 4 milioni di follower e raggiungono oltre 100 milioni di visualizzazioni al mese.

Nel 2026 Anicito fa parte del cast di Zelig On, mentre nel 2025 è stata protagonista di Striscia La Notizia e nel 2024 è stata tra i finalisti di LOL Talent Show. Nel 2022 ha vinto il Premio Charlot per la comicità, prima donna a conquistarlo nei 34 anni della manifestazione, oltre al Festival del cabaret di Reggio Calabria e al premio della stampa del Festival della comicità italiana.

A presentare l’appuntamento sarà, come per gli altri eventi della rassegna, Mauro Villata.

Dopo Chiara Anicito, la rassegna si concluderà con Davide Calgaro, il cui spettacolo è stato spostato a venerdì 30 ottobre alle 18.