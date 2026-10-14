Motosega senza rischi: a Meana il Comune finanzia la formazione dei cittadini

Sicurezza, prevenzione e cura del verde: il percorso promosso dall'amministrazione. L’iniziativa promossa nel comune di Meana di Susa rappresenta un passo concreto verso la salvaguardia del territorio e la prevenzione degli infortuni nelle attività boschive e manutentive. Finanziare un corso sull'utilizzo in sicurezza della motosega significa offrire a cittadini, hobbisti e operatori locali gli strumenti fondamentali per utilizzare un macchinario tanto utile quanto complesso.

Durante le lezioni, i partecipanti approfondiranno le corrette tecniche di taglio, le modalità di manutenzione e l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), riducendo drasticamente il rischio di incidenti legati a disattenzioni o manovre errate. Oltre a tutelare l'incolumità dei singoli, la formazione punta a incentivare una gestione sostenibile e consapevole dei boschi e delle aree verdi comunali. Come evidenziato dalle linee guida in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una corretta istruzione operativa è la prima barriera contro gli infortuni gravi.