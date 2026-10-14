I giardini di via Zumaglia ostaggio di accampamenti, fuochi e panni stesi

Cresce la rabbia e la preoccupazione delle famiglie del quartiere Parella per le condizioni di degrado in cui versa il giardino tra via Belli e via Zumaglia, proprio alle spalle della scuola elementare "Italo Calvino". A lanciare l'allarme sono i genitori dei bambini che quotidianamente frequentano l'area verde, costretti a fare i conti con un vero e proprio accampamento abusivo.

Dalla riqualificazione alle "scene da Far West"

L'area di via Zumaglia, recentemente interessata da significativi interventi di riqualificazione volti a rinnovare i percorsi e ad avviare un patto di collaborazione con la cittadinanza per la sua intitolazione ad Ada Gobetti, sembra essere ripiombata nel caos. Tanto da portare il gruppo di Fratelli d'Italia a denunciare "scene da Far West" e a decidere di organizzare una manifestazione. Una contrapposizione evidente.

La denuncia dei residenti

Le testimonianze raccolte tra le mamme e i papà che frequentano il parco descrivono una situazione al limite del paradosso. E basta fare un giro a piedi per capirlo: i giardini sono diventati una vera e propria residenza di fortuna per senzatetto. Lungo la recinzione su via Belli sono stati ricavati spazi per stendere il bucato, lavato direttamente alla fontanella pubblica, mentre sotto lo scivolo dei giochi è stata allestita una sorta di cabina armadio.

Sul lato di via Zumaglia è apparsa persino una camera da letto improvvisata con un materasso a una piazza e mezzo, trasformando l'area in servizi igienici a cielo aperto. La tensione è salita ulteriormente quando, per riscaldarsi, è stato acceso un fuoco all'interno del parco, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine per convincere gli occupanti a spegnerlo. Abiti, scarpe, valigie e detersivi sparsi ovunque completano il quadro di degrado che impedisce ai bambini di utilizzare le giostre in sicurezza.

L'affondo del comitato "Torino in Movimento"

Sul caso è intervenuto con decisione il comitato spontaneo "Torino in Movimento", guidato dalla presidente Federica Fulco, che ha formalizzato la protesta scrivendo direttamente alla Polizia Municipale e all'Ufficio Adulti in Difficoltà del Comune. "Da giorni i giardini di via Zumaglia sono diventati una residenza per senzatetto", denuncia Fulco. Dopo le segnalazioni i vigili sono intervenuti tempestivamente, ma la situazione ad oggi resta la stessa.