Circolo del Design, al via la mostra From The Ground: al centro la nostra relazione con la materia di cui è fatta la terra



Dal 14 ottobre 2026 al 30 gennaio 2027 torna Earthrise – Design for a Living Planet, il progetto annuale del Circolo del Design di Torino, giunto alla sua quarta edizione e dedicato all'esplorazione della relazione tra design e sostenibilità ambientale, per partecipare al cambiamento culturale necessario a sviluppare una nuova coscienza ecologica condivisa.

In un’epoca dominata da processi sempre più intangibili, la mostra From The Ground rimette al centro la materia per riconnettersi con una fisicità ruvida e grezza, informe e sempre diversa, fatta di impurità e provenienze multiple. Protagonista della mostra è infatti l'argilla, una risorsa antica che ha accompagnato nei secoli bisogni profondamente umani e oggi, anche grazie ad applicazioni innovative, diventa uno strumento di ricerca per rileggere il rapporto con il pianeta.

From The Ground presenta otto progetti italiani e tre internazionali, questi ultimi nati dal partenariato tra Circolo del Design e Designregio Kortrijk, design center belga che promuove creatività, innovazione e sviluppo sostenibile attraverso il design.

Il percorso di mostra parte dagli oggetti ma oltrepassa la funzionalità per aprire interrogativi sul rapporto con la terra da prospettive differenti, mettendo in relazione temi quali l'estrazione e la provenienza della materia, la memoria e l'identità dei luoghi, le comunità umane e non umane, le tecnologie digitali e i biomateriali.

Dal progetto Terra Formata di Kato Herbots, che rende visibili le contaminazioni dei metalli inquinanti attraverso colori inattesi; a Benedetta Pompili con Conversing with Matter - opera esposta recentemente al Guggheneim di Bilbao - che indaga l'impatto di estrazione dell'argilla. Dalle sculture sonore di Domenico Mangano e Marieke van Rooy che diventano punto di partenza per un processo partecipato; allo spingere i limiti della materia per toccare dimensioni effimere e giocose nei coriandoli in porcellana della designer torinese Alice Reina / biancodichina; fino alle biosaldature di Lorenzo Silvestri che ibridano argille e micelio.

Anche questa edizione ospita una resident designer: dall’8 ottobre al 3 dicembre 2026, Esmée Willemsen sarà ospite del Circolo del Design con il progetto Terra Morta selezionato attraverso una call internazionale. La residenza - sviluppata in partnership con Designregio Kortrijk e BASE Milano - indaga il legame tra la terra e le tradizioni funerarie, concentrandosi su come la terra cruda possa trasformarsi in un veicolo di memoria vivente e temporanea, piuttosto che in un monumento permanente. Il risultato finale sarà presentato all'interno della mostra a partire dal prossimo 3 dicembre.

Gli stessi temi di From the Ground saranno anche al centro di un evento speciale organizzato il 31 ottobre alle 10.30, in occasione della Torino Art Week. Il Circolo del Design, insieme alla realtà portoghese By The End of May presenta RIO, una colazione che prende la forma di un’installazione condivisa - curata dalle designer Francisca Sotto e Sofia Magalhães - costruita attorno ai germogli, coltivati e raccolti direttamente da elementi in terracotta.