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Eventi | 14 ottobre 2026, 10:07

Musica, danza e solidarietà al Teatro Superga di Nichelino

Venerdì 16 ottobre, dalle ore 21, “Inseguendo la stella… – tra prosa, canto e corpi danzanti”

Musica, danza e solidarietà al Teatro Superga di Nichelino

Musica, danza e solidarietà al Teatro Superga di Nichelino

“Inseguendo la stella… – tra prosa, canto e corpi danzanti”, spettacolo di musica, danza e solidarietà in programma e' in programma venerdì 16 ottobre, dalle ore 21, presso il Teatro Superga di Nichelino.

L’iniziativa è organizzata dal II Comitato Presepe Vivente di Nichelino, in collaborazione con il Coro Polifonico Popular Song, diretto dal M° Daniele Longo, il Salotto Educativo APS e i gruppi Amirat e Nihal – Centro Danza Nichelino, diretti da Giselle, con il patrocinio della Città di Nichelino.

La serata nasce con un duplice obiettivo: regalare al pubblico un momento di musica, danza e spettacolo e, allo stesso tempo, sostenere la realizzazione della IV edizione del Presepe Vivente di Nichelino, contribuendo a mantenere viva una tradizione capace di coinvolgere associazioni, artisti, volontari e cittadini.

Il filo conduttore dello spettacolo sarà la Stella, simbolo di luce, speranza e condivisione, che accompagnerà il pubblico attraverso un percorso fatto di canto, danza e momenti di prosa.

Musica, danza e solidarietà per un Natale più vicino alla comunità: questo è il messaggio che il Comitato desidera portare sul palcoscenico del Teatro Superga.

L'ingresso ha un costo di 12 euro, con posto unico.

Per ulteriori informazioni: presepeviventenichelino@gmail.com oppure contattare Andrea: 380 5408656 o Annarita: 347 6177666.

comunicato stampa

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