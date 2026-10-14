Musica, danza e solidarietà al Teatro Superga di Nichelino

“Inseguendo la stella… – tra prosa, canto e corpi danzanti”, spettacolo di musica, danza e solidarietà in programma e' in programma venerdì 16 ottobre, dalle ore 21, presso il Teatro Superga di Nichelino.

L’iniziativa è organizzata dal II Comitato Presepe Vivente di Nichelino, in collaborazione con il Coro Polifonico Popular Song, diretto dal M° Daniele Longo, il Salotto Educativo APS e i gruppi Amirat e Nihal – Centro Danza Nichelino, diretti da Giselle, con il patrocinio della Città di Nichelino.