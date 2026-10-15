"Nel nome del Re Sole", a Torino presentazione del libro

Si presenta mercoledì 21 ottobre, alle 17,30, nella sala Madri Costituenti al XV piano della sede della Città metropolitana di Torino (corso Inghilterra 7), il libro di Alessandro Mella “Nel nome del Re Sole - Cenni storici su crimini, danni ed angherie del nemico nel Piemonte in guerra e nell’alta Italia (1700-1709)”, Edizioni Marvia.

L’incontro rappresenta il naturale coronamento di un percorso di ricerca nato ed evolutosi tra le carte d’archivio: è stato infatti grazie ai preziosi tesori storico-documentali custoditi dalla Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso” – patrimonio della Città metropolitana di Torino – che l’autore ha potuto raccogliere le fonti necessarie alla stesura del volume.

Se la storiografia tradizionalmente si è focalizzata sulle vicende belliche dell'assedio di Torino e sui suoi personaggi più noti, questo studio sposta l'attenzione sull'impatto reale che il conflitto ebbe sul territorio e sulla vita quotidiana delle comunità locali.

Nel decennio tra il 1700 e il 1709, il passaggio degli eserciti segnò profondamente contadini, artigiani, piccoli esercenti e religiosi. Attraverso una puntuale ricostruzione storica, il libro approfondisce i costi umani ed economici subiti dalla popolazione civile – tra violenze, requisizioni e privazioni imputabili sia alle truppe nemiche sia a quelle alleate – offrendo un doveroso spazio di memoria alle vittime di quegli anni difficili.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.



