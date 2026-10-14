La marea rosa invade il parco del Valentino, domenica torna a Torino la StraWoman

La corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne più grande d’Italia fa tappa sotto la Mole per la sua sedicesima edizione. Domenica 18 ottobre 2026, il cuore verde di Torino si prepara ad accogliere la StraWoman Humanitas, una cinque chilometri senza cronometri né classifiche, concepita come una vera e propria giornata di festa per celebrare la salute, lo sport all'aria aperta e il benessere condiviso. L'appuntamento, che coinvolgerà centinaia di donne di ogni età con famiglie e amici al seguito, porta con sé un'importante novità logistica: l'intero evento si trasferirà infatti nella cornice del Parco del Valentino, con punto di ritrovo fissato in Viale Mattioli, all'angolo con Viale Crivelli.

Consulti gratuiti e prevenzione: il Village di Humanitas

Accanto all'aspetto ludico e motorio, la manifestazione mantiene una fortissima vocazione scientifica e sociale. Ottobre è da sempre il mese dedicato alla sensibilizzazione contro il tumore al seno, e proprio al Valentino prenderà vita il grande Village StraWoman Humanitas.

Presente come Partner Scientifico dell'iniziativa, la rete sanitaria schiererà i medici e gli specialisti degli ospedali Humanitas Cellini e Humanitas Gradenigo, delle Cliniche Fornaca e Sedes Sapientiae, e dei centri Humanitas Medical Care di Torino. Durante tutta la mattinata, i professionisti saranno a disposizione dei cittadini per consulti e screening gratuiti in differenti branche, dalla senologia all'ortopedia, passando per ginecologia, gastroenterologia e terapia del dolore. Al loro fianco sarà attivo anche il progetto "Sorrisi in Rosa", nato per promuovere la cultura della prevenzione senologica attraverso la testimonianza diretta di donne che hanno affrontato la malattia, sostenendo al contempo le attività della Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Musica, riscaldamento e partenza: la scansione della mattinata

L'evento, curato dalla società sportiva Sport Experience in sinergia con Eventi WoW, promette un ricco palinsesto di intrattenimento tra musica, animazione sul palco e momenti di preparazione atletica guidata. Le attività prenderanno il via alle ore 8 con l'apertura ufficiale del Village e la consegna dei pacchi gara in Viale Mattioli. Alle ore 9 la musica salirà di tono per dare il via al warm-up insieme ai trainer, preparando i partecipanti allo start ufficiale fissato per le ore 10 lungo i viali del parco. Al termine della camminata, verso le 1, spazio al defaticamento collettivo, che precederà le premiazioni delle ore 12 e la chiusura della manifestazione alle 12.30.