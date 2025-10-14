Presidio davanti alla Rai contro Italia-Israele: "Meglio senza Mondiali che complici di criminali" [VIDEO e FOTO]

Mentre le strade di Udine sono state messe a ferro e fuoco prima della partita Italia-Israele, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, a Torino è andato in scena un presidio davanti alla sede Rai di via Verdi, dove decine di manifestanti si sono radunati per protestare contro la disputa della gara dello stadio Friuli.

Cori, slogan e proteste

Il presidio è iniziato con il coro: "Torino lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare". L'iniziativa, infatti, si unisce alle mobilitazioni internazionali e punta il dito contro quella che viene definita "la normalizzazione di un genocidio attraverso lo sport".

Con striscioni e cartelli i partecipanti chiedono alla televisione pubblica e alla FIGC di non trasmettere né disputare la gara. "Israele utilizza lo sport, e il calcio in particolare, per ripulire la propria immagine a livello internazionale", denunciano gli organizzatori, che parlano apertamente di "calcidio", riferendosi alla distruzione degli stadi palestinesi e alla morte di centinaia di atleti e lavoratori del settore.

"Diciamo vergogna"

Marco di Potere al popolo: "La partita è iniziata e a Udine il corteo è stato caricato dalla polizia. Siamo davanti alla Rai perché nega le vittime palestinesi, diciamo 'vergogna' ad alta voce". Subito dopo l'appello, alcuni manifestanti hanno lanciato contro la sede RAI dei palloni sporchi di vernice rossa, rappresentando simbolicamente una partita con "le mani sporche di sangue".

Palloni sporchi di vernice rossa

Al presidio, organizzato dal movimento "Torino per Gaza", hanno partecipato anche il gruppo Anpi Rai Torino, Potere al Popolo con lo striscione "Italia Israele meglio senza mondiali che complici dei criminali". Presenti anche gruppi studenteschi, tra cui Cambiare Rotta e CAU (Collettivo Autorganizzato Universitario). In via Verdi sventolano le bandiere della Palestina, e sopra alle grate del complesso Rai alcuni hanno appeso lo striscione con scritto: "Show Israel the red card", mentre dai manifestanti è partito il coro "sbirri fascisti vi ammazzeremo tutti".

Nonostante qualche momento di tensione, la manifestazione si è conclusa poco dopo le ore 22 senza scontri o violenze nei confronti delle forze dell'ordine.