Dalla biotecnologia al campo: come i microrganismi selezionati entrano nell'agricoltura sostenibile

Da questa constatazione nasce l'idea di aiutare il terreno con ceppi scelti e coltivati in laboratorio. Ma che cosa possono fare, davvero, i microrganismi per l'agricoltura? E quali domande conviene porre a chi li propone, prima di portarli in campo? Si parte dal suolo, perché è lì che la biotecnologia mette alla prova le sue promesse.

Il suolo è un ecosistema vivo, non un semplice supporto

Un terreno agricolo non è inerte. Batteri, funghi e altri microrganismi decompongono la sostanza organica, rendono disponibili i nutrienti, convivono con le radici e competono tra loro per spazio e risorse. Alcuni batteri, detti azotofissatori, trasformano l'azoto presente nell'aria in forme che le piante possono assimilare; certi funghi si legano alle radici e ne ampliano il raggio d'azione. Per un'azienda agricola significa che ogni intervento sul terreno, dalle lavorazioni alla concimazione, incide anche su chi ci vive. Una parte di ciò che chiamiamo fertilità è il risultato di questa attività biologica.

Il legislatore europeo ha messo il suolo al centro dell'attenzione: la prima legge europea sul suolo, entrata in vigore a dicembre 2025, parte dall'idea che un terreno sano sostenga la produttività agricola, la resistenza ai parassiti e la qualità del cibo, e prevede che gli Stati membri ne monitorino e valutino lo stato. Misurare prima di intervenire vale per le istituzioni come per l'azienda agricola.

Dal ceppo al campo: perché non basta distribuire microrganismi

Portare un microrganismo selezionato nel terreno somiglia a inserire un nuovo ospite in una casa già affollata: deve sopravvivere, competere con la comunità nativa e tollerare temperatura, umidità, acidità e trattamenti colturali. Per questo la biotecnologia agraria lavora su tre fronti. Il primo è la scelta del ceppo, in base al compito che deve svolgere; il secondo è la compatibilità tra più microrganismi, quando si usa un consorzio; il terzo è la formulazione, cioè la forma in cui il prodotto arriva in campo, dalla polvere al granulo, dal gel al pellet.

Un ceppo efficace in laboratorio non è per questo efficace in ogni terreno. Cambiano il tipo di suolo, la coltura, l'annata, la comunità microbica già presente. Servono allora prove su piccola scala, poi su appezzamenti più ampi. Il confronto con parcelle non trattate è ciò che permette di distinguere l'effetto del prodotto da quello della stagione.

Che cosa dichiara Fane Biotics per l'agricoltura

Fane Biotics, azienda biotech specializzata in microbiologia applicata e nella produzione di principi attivi microbici, con sede legale a Roma, indica l'agro tra i settori di destinazione e propone microrganismi per l'agricoltura. L'azienda dichiara di possedere una ceppoteca di oltre 40 microrganismi, tra cui batteri sporigeni e non sporigeni, funghi, lieviti, microalghe e microrganismi azotofissatori. I prodotti possono basarsi su un ceppo singolo o su un consorzio di ceppi compatibili. Nelle parole dell'azienda, la compatibilità tra i microrganismi può favorire un maggiore effetto antagonista sul campo, cioè una maggiore capacità di ostacolare altri organismi, con un'efficacia che dipende comunque dal microrganismo, dall'applicazione e dalle condizioni d'impiego.

Tra le formulazioni descritte compaiono il granulo, pensato per distribuire il principio attivo in aree specifiche, a mano o con mezzi meccanici; il gel, che nelle parole dell'azienda aderisce alle superfici e può ridurre l'allontanamento dei batteri dovuto agli agenti atmosferici; e il pellet, composto da macro e micronutrienti, per il quale è indicata una concentrazione di 10¹⁰ UFC per grammo. UFC sta per unità formanti colonia, una misura dei microrganismi vivi in grado di moltiplicarsi; per l'insieme dei prodotti le concentrazioni indicate vanno da 10⁹ a 10¹¹ UFC e la durata di conservazione da 18 a 24 mesi, a seconda della formulazione. Accanto ai prodotti l'azienda indica analisi microbiologiche, prove sul campo, formazione tecnica, applicazione con droni e assistenza: tappe pensate per trasformare una scheda tecnica in un dato misurato in azienda.

Che cosa chiedere prima di portare un microrganismo in campo

Le domande sono poche e molto concrete. Per quale coltura e per quale problema è pensato il prodotto? Quale ceppo contiene, con quali caratteristiche dichiarate? Quanti microrganismi vivi restano a fine conservazione? Con quali prove, su quali appezzamenti e con quale confronto è stato verificato il risultato? Conviene chiedere anche come il prodotto sia inquadrato sul piano normativo, perché a seconda dell'uso possono valere regole diverse, e chi seguirà le prove in campo. La risposta migliore è una relazione tecnica con metodi, dati e condizioni in cui sono stati ottenuti.

L'agricoltura sostenibile non si costruisce con un prodotto solo, ma con molte scelte coerenti: rotazioni colturali, gestione della sostanza organica, cura delle lavorazioni. I microrganismi possono essere uno strumento in più, se scelti con metodo e verificati. Il campo resta l'unico giudice: un ceppo si valuta sul risultato misurato nel proprio terreno, non sulla promessa di una scheda.















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