Uomo troppo vicino ai binari: circolazione sospesa per due ora sulla Torino-Milano

Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria Torino-Milano, dove la circolazione è rimasta bloccata per circa due ore a causa di un allarme lanciato intorno alle 11. Alcuni testimoni avrebbero segnalato la presenza di un uomo nei pressi dei binari vicino Torino Stura, poi scomparso dalla vista, facendo temere un possibile gesto estremo.

Per motivi di sicurezza, RFI ha interrotto il traffico ferroviario in entrambe le direzioni, mentre sul posto sono intervenuti i tecnici della rete e gli agenti della Polfer. Dopo accurate ricerche, l’uomo è stato individuato poco fa, lontano dai binari e in condizioni di apparente sicurezza.

La circolazione è ripresa gradualmente dopo le 13, con inevitabili ritardi. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.