Arriva l'autunno: da domenica prime piogge sulla provincia di Torino

Arriva l'autunno con le piogge. Da domani l'alta pressione cederà il posto a un minimo depressionario in formazione sulla Francia, che porterà maltempo diffuso a partire da domenica, con piogge quasi senza sosta per qualche giorno.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, venerdì 16, e domani sabato 17 ottobre

Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con presenza di nubi un po' a tutte le quote. Il sole potrà fare capolino di tanto in tanto.

Le temperature oggi ancora stazionarie in quota, in calo per la nuvolosità in pianura, poi saranno in calo generale da domani soprattutto in montagna. Le massime passeranno dai 22/24 °C di oggi ai 21/22 °C di domani in pianura. Le minime domani mattina in pianura tra 12 e 14 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Da domenica 18 a mercoledì 21 ottobre

Il minimo depressionario si sposterà verso sudovest in Francia, spingendo correnti meridionali umide verso le nostre regioni. Il cielo dunque si presenterà molto nuvoloso o coperto per almeno 3 giorni di fila con maltempo diffuso.

Domenica le prime piogge interesseranno l'alto Piemonte, poi lunedì si spingeranno verso le Alpi occidentali e le pianure centrali del Piemonte ma con intensità più debole, e infine martedì un nuovo impulso perturbato interesserà tutte le regioni con piogge anche molto forti e abbondanti, e alto rischio di gravi dissesti idrogeologici. Questo anche perchè la quota neve sarà ancora molto alta e oltre i 2500 m in generale. Le cumulate su alto Piemonte supereranno abbondantemente i 100/200 mm. Variazioni a questo scenario saranno ancora possibili.

Mercoledì dalla mattinata comincerà a migliorare.

Le temperature saranno in calo e per lo più con poca escursione diurna, minime tra 13 e 14°C, massime tra 16 e 19 °C.

Venti al suolo generalmente deboli in prevalenza settentrionali.

Tendenza successiva

Il tempo si ristabilirà da giovedì con un probabile rinforzo dell'alta pressione che dovrebbe garantire un weekend di bel tempo. Ma è ancora presto per tirare delle conclusioni per cui aspetteremo i prossimi aggiornamenti.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino