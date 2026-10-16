Riapre al pubblico lo storico chiosco di piazza San Carlo

Aprirà al pubblico questo fine settimana lo storico chiosco di piazza San Carlo all’angolo con via Giolitti, che diventa un nuovo punto di riferimento della promozione culturale e turistica della Città e di diffusione del nuovo City Brand. Lo spazio sarà aperto al pubblico tutti i fine settimana, dalle ore 10 alle 18, e in occasione di festività ed eventi.



Conosciuto come “edicola Paolucci”, al termine della sua attività il chiosco è stato preso in carico dal Comune e, negli ultimi mesi, è stato utilizzato in una nuova veste e con modalità inedite a supporto di alcune iniziative organizzate in piazza San Carlo e nelle vie limitrofe. In occasione di EXPOSED Torino Photo Festival si è trasformato in un progetto artistico site-specific, per la festa di inaugurazione della nuova via Roma ha ospitato il Salotto di Mao ed è stato il punto di distribuzione dei gadget dell’evento, mentre di recente per Portici di Carta è stato utilizzato come punto di distribuzione dei “buoni da leggere” per i visitatori della manifestazione.



L’apertura al pubblico si inserisce nel più ampio progetto promosso dalla Città di Torino per il riutilizzo dei chioschi e delle edicole dismesse, con l’obiettivo di restituire questi spazi alla vita cittadina con nuove funzioni: nuovi presidi di quartiere, luoghi di socialità e di cultura e occasioni per sviluppare forme di micro-imprenditorialità diffuse.



Nel chiosco di piazza San Carlo saranno inoltre distribuiti materiale informativo su servizi ed iniziative istituzionali, flyer di Turismo Torino con suggerimenti per scoprire la città, gadget e le card della campagna “torino: mille facce una città” che racconta Torino attraverso le persone che la vivono. Il progetto ha preso forma attraverso una campagna fotografica che ha costruito un racconto diffuso e partecipato con le storie degli abitanti dei 34 quartieri della città, con una campagna di affissione stradale e la pubblicazione sulla pagina Instagram del progetto @torinoduepunti .

Ora il progetto entra in una nuova fase: con il QR code presente su una delle card, i torinesi saranno invitati a partecipare a questo racconto collettivo della città, suggerendo le persone più conosciute e rappresentative del proprio quartiere. In questo modo tutti potranno contribuire a comporre il mosaico delle mille facce della città e aggiungere nuovi capitoli al discorso aperto dai due punti del nuovo City Brand.