Collegno, dalla Svizzera una panchina dono dell'ambasciata per il Villaggio Leumann

C’è un filo che unisce Collegno alla Svizzera da oltre un secolo. È il filo della storia della famiglia Leumann, imprenditori svizzeri che alla fine dell’Ottocento scelsero Collegno per realizzare il loro villaggio operaio, oggi uno dei luoghi più identitari della città e patrimonio storico riconosciuto a livello nazionale.

Mercoledì 14 ottobre questo legame si è rinnovato con la visita al Villaggio Leumann di Roberto Balzaretti, Ambasciatore di Svizzera in Italia, arrivato a Collegno nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera - Un Ambasciatore, venti regioni, mille incontri”, iniziativa che attraversa il Paese per favorire il dialogo tra territori, istituzioni e comunità.

La visita ha assunto un significato particolare proprio per il luogo scelto. Il Villaggio Leumann rappresenta infatti una delle più evidenti testimonianze della presenza e della cultura imprenditoriale svizzera in Italia, una storia che continua a vivere attraverso l’Ecomuseo e il lavoro di valorizzazione portato avanti dall’Associazione Amici della Scuola Leumann.

In occasione dell’incontro, l’Ambasciatore ha donato alla Città di Collegno una speciale panchina simbolo del progetto. Realizzata in Svizzera con materiali riciclati e stampata in 3D, l’opera richiama i temi della sostenibilità, del confronto e della costruzione di relazioni tra persone e comunità. La sua particolare struttura, leggermente oscillante, invita chi vi si siede a trovare un equilibrio comune: una metafora semplice ma efficace del dialogo e del cammino condiviso.

La panchina è stata collocata con l’Associazione Amici della Scuola Leumann presso l’Ecomuseo del Villaggio operaio, luogo che custodisce la memoria del rapporto tra Collegno e la Svizzera e che ogni anno accoglie visitatori, studiosi, scuole e cittadini.

«Ricevere questo dono proprio al Villaggio Leumann ha un valore che va oltre il gesto simbolico - dichiara il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Qui sono custodite le radici di una storia comune tra Collegno e la Svizzera. Questa panchina rappresenta un ponte tra passato e futuro e un invito a continuare a costruire spazi di incontro, dialogo e confronto».



Spiega Roberto Balzaretti, Ambasciatore di Svizzera in Italia: «La panchina è il simbolo del progetto: un luogo dove fermarsi, sedersi e condividere idee. Un invito al dialogo che acquista un significato particolare in un luogo che da oltre 150 anni racconta i legami tra Svizzera e Piemonte, ma anche un messaggio di vicinanza e di amicizia».



Con questa donazione, Collegno entra a far parte della rete di città e istituzioni italiane che hanno accolto la panchina del progetto, trasformando un oggetto di design sostenibile in un segno concreto di collaborazione, amicizia e scambio culturale.