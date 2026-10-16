A Pinerolo si puliscono le zone attorno a Villa Prever con il circolo Legambiente

Si riflette sui problemi ambientali tenendo puliti in luoghi in cui si vive, raccogliendo rifiuti e cartacce: l’obiettivo dell’iniziativa nazionale di Legambiente ‘Puliamo il mondo’, nata all’inizio degli anni ’90, da più di vent’anni muove anche i cittadini pinerolesi.

Domani, sabato 17 ottobre ci si troverà alle 15, davanti a Villa Prever, per ripulire collettivamente le zone attorno a viale Cavalieri d’Italia e viale della Rimembranza. Il pomeriggio, aperto a tutti, è stato organizzato con il patrocinio della Città di Pinerolo, la collaborazione dell’Acea e la partecipazione di un gruppo di cittadini del quartiere dove si terrà l’attività.

Grazie a questa iniziativa ci si prende cura di marciapiedi, parchi e strade della città. “L’anno scorso abbiamo svolto l'attività di ‘Puliamo il Mondo’ attorno alla Stazione di piazza Garibaldi. Eravamo circa 10 persone. Quest’anno dovremmo essere di più perché proprio qualcuno della zona dove svolgeremo l'attività ci aveva contattato per collaborare proponendo la loro area per l’edizione 2026”, afferma Carlo Bianco, presidente di Legambiente Pinerolo.

Gli strumenti necessari, tra cui guanti, pettorine, sacchi di diverso tipo per la raccolta differenziata, saranno forniti dagli organizzatori. È prevista una copertura assicurativa per i partecipanti.