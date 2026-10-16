"La Via Maestra" torna in piazza a Roma: 1.800 piemontesi in viaggio per il lavoro e la Costituzione

La Via Maestra torna in piazza domani, sabato 17 ottobre, a Roma con una manifestazione nazionale promossa dalla Cgil e da oltre cento associazioni laiche e cattoliche, per rivendicare un Paese fondato sul lavoro, sulla giustizia sociale, sull’uguaglianza e sulla pace, così come indicato dalla Costituzione.

Lavoratrici, lavoratori, giovani, studenti, pensionate e pensionati: sono 1.800 i piemontesi che andranno a Roma con un treno speciale, treni ordinari, autobus, mezzi propri.

“La piazza del 17 ottobre non è una semplice opposizione ma porta proposte precise per affermare un altro modello sociale”, come ha spiegato il segretario generale Maurizio Landini nella conferenza stampa di presentazione.

È una mobilitazione resa necessaria di fronte a una torsione autoritaria in Italia, così come in Europa e nel mondo, con una verticalizzazione del potere, per chiedere che i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione tornino a essere pienamente riconosciuti e siano resi concretamente esigibili in ogni parte del Paese.

A partire dalla pace, contro la conversione della nostra economia in un’economia di guerra; per un fisco realmente progressivo; per una sanità pubblica; per la riconversione ambientale del nostro sistema produttivo; per il lavoro e la creazione di occupazione di qualità; per dare una risposta all’emergenza salariale e contrastare la precarietà; per combattere le disuguaglianze e i divari territoriali, che rischiano di aumentare; per difendere la nostra democrazia costituzionale e rilanciare la partecipazione popolare.

Il concentramento è previsto alle 13.30 in piazza della Repubblica, da cui partirà il corteo diretto a piazza del Popolo, dove nel tardo pomeriggio il segretario generale della Cgil concluderà la manifestazione.

Per seguire la diretta: https://www.collettiva.it/copertine/italia/la-via-maestra-torna-in-piazza-la-diretta-t7e01j57