Quattrozampeinfiera accende il Natale a Torino

Il 14 e 15 novembre due giorni di festa per cani e gatti

Il Natale arriva in anticipo per chi ama gli animali. Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, gli spazi di SET – Scalo Eventi Torino si vestiranno a festa per accogliere una nuova edizione di Quattrozampeinfiera, la manifestazione dedicata a cani, gatti e alle loro famiglie.

Luci, atmosfere natalizie, idee regalo, attività, esperienze e tante occasioni per trascorrere del tempo insieme al proprio animale: per un intero weekend Torino diventerà la capitale degli amici a quattro zampe.

Dalle ore 10 alle 19, il pubblico potrà vivere due giornate tra sport, educazione, salute, alimentazione, benessere, shopping, nuove tendenze, incontri con esperti e divertimento, in un evento pensato non soltanto per conoscere prodotti e servizi, ma soprattutto per vivere nuove esperienze insieme al proprio pet.

Una formula che unisce informazione e intrattenimento e che fa di Quattrozampeinfiera un vero punto d'incontro per proprietari, famiglie, professionisti e appassionati del mondo animale.

Pet Design City: una città a misura di pet

Tra le grandi novità dell’edizione torinese Pet Design City, una visione di città a misura di pet, capace di accogliere in modo armonico la presenza degli animali e di integrarne bisogni, abitudini e benessere nella progettazione degli spazi, nei servizi, nei prodotti e nelle esperienze quotidiane.

Il progetto si presenta come una vera piattaforma di racconto e progettazione, nella quale aziende locali e internazionali possono proporre prodotti, ambienti e servizi pensati per contribuire alla costruzione di un ecosistema urbano più inclusivo e attento alla convivenza tra persone e animali.

Pet Design City prenderà forma attraverso una mappa da esplorare fisicamente e in digitale tramite QR Code, articolata in nove aree tematiche — Home, Care, Shopping, Enjoy, Education, Hospitality, Mobility, Outdoor e Memorial — ciascuna dedicata a una diversa dimensione della quotidianità condivisa con i pet.

Un viaggio nella città del futuro, dove design, innovazione e servizi incontrano il benessere animale, ripensando gli spazi e le esperienze quotidiane a partire da una convivenza sempre più consapevole tra persone e animali.

Usato Pet: una seconda vita agli accessori dei nostri animali

Tra le proposte dell’edizione torinese trova spazio anche Usato Pet, dedicato al riuso e alla possibilità di dare una seconda vita a prodotti e accessori per gli amici a quattro zampe.

Un modo per portare all’interno della manifestazione anche i temi della sostenibilità, del recupero e del consumo consapevole, sempre più importanti anche nel mondo pet.

Un Natale da vivere insieme

Quattrozampeinfiera porta a Torino tutta la magia delle feste, trasformando SET – Scalo Eventi Torino in un grande spazio natalizio da vivere insieme a cani e gatti.

Tra stand, attività e nuove tendenze, i visitatori potranno scoprire anche idee regalo per il proprio animale e per i pet lover, conoscere le novità proposte dalle aziende e lasciarsi ispirare in vista del Natale.

Perché cani e gatti sono ormai parte integrante della famiglia e anche le feste diventano un’occasione per celebrare il legame speciale che ci unisce a loro.

Sport e divertimento: protagonisti insieme al proprio cane

A Quattrozampeinfiera non si viene soltanto a guardare: si partecipa.

Nel corso del weekend sarà possibile assistere a dimostrazioni sportive e attività cinofile, scoprire discipline da praticare insieme al proprio cane e vivere momenti di gioco e socializzazione.

Sport e attività rappresentano da sempre una delle anime della manifestazione, accanto ai momenti dedicati all’informazione e alla formazione.

E molte delle attività saranno pensate proprio per permettere ai visitatori di vivere la manifestazione insieme al proprio animale, rendendolo protagonista dell’esperienza.

Salute, alimentazione e benessere: parola agli esperti

Ampio spazio sarà dedicato anche alla corretta gestione quotidiana degli animali.

Salute, alimentazione, cura, educazione e benessere saranno al centro degli incontri con veterinari, educatori e professionisti del settore, ai quali il pubblico potrà rivolgersi per approfondire dubbi e ricevere consigli.

Un’opportunità per conoscere meglio le esigenze del proprio animale e imparare a costruire con lui una relazione sempre più equilibrata e consapevole.

Proprio la formazione e il confronto diretto con gli esperti rappresentano uno degli elementi distintivi della manifestazione.

Shopping, lifestyle e nuove tendenze

Numerose aziende del settore saranno presenti con le loro proposte dedicate ad alimentazione, accessori, salute, benessere, moda, lifestyle e servizi.

I visitatori potranno conoscere direttamente i brand, provare prodotti, scoprire novità e trovare soluzioni innovative pensate per migliorare la quotidianità insieme ai propri animali.

Non mancheranno inoltre passerelle, shooting fotografici e attività capaci di trasformare cani e gatti nei veri protagonisti del weekend. La formula della manifestazione prevede infatti da sempre un forte coinvolgimento diretto degli animali e dei loro proprietari.

Un appuntamento per tutta la famiglia

Quattrozampeinfiera è anche un evento pensato per le famiglie.

Attività ludiche ed educative offriranno ai più piccoli l’occasione di avvicinarsi al mondo animale imparando, divertendosi, il valore del rispetto, della cura e della corretta relazione con cani e gatti.

Un weekend da condividere insieme, tra divertimento, scoperta e atmosfera natalizia, nel quale il rapporto tra persone e animali diventa il vero filo conduttore della manifestazione.

L’attenzione alle famiglie e ai bambini era già uno degli elementi centrali della formula dell’evento.

Due giorni per chi ama davvero gli animali

Quattrozampeinfiera si conferma così un grande appuntamento dedicato alla cultura pet, capace di mettere insieme aziende, professionisti, esperti, famiglie e appassionati.

Un luogo nel quale informarsi, divertirsi, scoprire nuove tendenze e soprattutto condividere nuove esperienze insieme al proprio compagno a quattro zampe.

Sabato 14 e domenica 15 novembre, a SET – Scalo Eventi Torino, il Natale sarà davvero a quattro zampe.

INFO UTILI

Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026

SET – Scalo Eventi Torino

Ore 10.00 – 19.00

Chiusura casse ore 18.00

Biglietti

Biglietto intero: 15 euro

Biglietto online: 12 euro

Biglietto con sconto scaricabile dal sito e da presentare in cassa: 11 euro

Bambini 0-5 anni: ingresso gratuito

Bambini 6-9 anni: 11 euro , acquistabile in cassa con esibizione di un documento

, acquistabile in cassa con esibizione di un documento Ingresso gratuito per persone con invalidità al 100% e per un accompagnatore

www.quattrozampeinfiera.it

Info: 0362 1636218