Lucento in festa: domani mattina tutti in campo per ripulire il giardino Cavallotti e le strade del quartiere

Un sabato mattina all'insegna della cittadinanza attiva, del senso civico e della cura condivisa degli spazi. Nel quartiere Lucento è tutto pronto per l'appuntamento di domani, sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 9.30, con la grande operazione di pulizia e decoro del giardino Cavallotti e delle strade circostanti.

L'iniziativa si inserisce all'interno del ricco calendario di eventi di "Lucento in Festa" ed è promossa in stretta sinergia con il Tavolo culturale di Lucento, grazie all'impegno sul campo di Procivicos e de L’Aquilone-Legambiente, associazioni da sempre in prima linea nella tutela, nella valorizzazione e nella protezione dell'ambiente.

Volontari e residenti insieme

L'invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di rimboccarsi le maniche per una mattinata all'insegna del lavoro sano. Un segnale concreto di amore per il proprio quartiere, pensato per restituire decoro a uno dei punti di aggregazione del quartiere.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a chiunque desideri dare il proprio contributo, dai residenti di ogni età alle famiglie. Non è necessario attrezzarsi in proprio: tutto il materiale necessario per la pulizia verrà fornito direttamente in loco dagli organizzatori.

Il punto di ritrovo per tutti i volontari e i cittadini desiderosi di partecipare è fissato per le ore 9.30 in corso Toscana, all'angolo con corso Cincinnato. Un'occasione imperdibile per fare la differenza, unendo le forze per un Lucento più pulito, accogliente e vivibile.