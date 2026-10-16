Torino sottosopra da lunedì: via alle asfaltature notturne in piazza Baldissera e cantieri stradali in tutta la città

Settimana di fuoco per la viabilità torinese. Prenderà il via lunedì 19 ottobre un imponente piano di interventi che ridisegnerà temporaneamente la circolazione in diverse zone della città, spaziando dalle periferie al centro storico. Al centro della prima fase dei lavori ci sono le tanto attese asfaltature attorno allo snodo di piazza Baldissera, affiancate da cantieri per la messa in sicurezza degli incroci, manutenzioni straordinarie sui cavalcavia e interventi sui sottoservizi gestiti da Smat e Ireti.

Piazza Baldissera: via alle asfaltature notturne

Dopo il rifacimento dell'assetto viario della piazza - dotato di nuovi semafori intelligenti - e in attesa del ritorno della storica linea tramviaria 10, il cantiere entra nella sua fase di finitura superficiale. A partire da lunedì, esclusivamente nella fascia oraria notturna compresa tra le 21 e le 6, prenderanno il via i lavori di fresatura e riasfaltatura delle strade che confluiscono nello snodo, con conclusione prevista nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre.

La tabella di marcia: Si comincia nella notte tra lunedì e martedì con la fresatura di corso Vigevano (un tratto di circa 100 metri da piazza Baldissera verso via Cigna), i cui lavori di stesura del nuovo tappeto d'asfalto si terranno la notte successiva (tra martedì e mercoledì). Nelle notti tra mercoledì 23 e venerdì 23 gli operai saranno al lavoro su corso Venezia (in entrambe le direzioni) e su corso Principe Oddone (in direzione centro). L'ultimo intervento è programmato per la notte tra venerdì e sabato su corso Principe Oddone in direzione Caselle, dove fresatura e asfalto verranno completati in un'unica nottata. Durante le lavorazioni, la circolazione sarà regolata da chiusure temporanee con il supporto costante degli agenti della Polizia Locale. L'intervento rientra in un'opera complessiva da 7,5 milioni di euro finanziata nell'ambito del PON Metro Plus, con cofinanziamento della Città.

Manutenzioni in corso Regina e restyling degli incroci

Sempre da lunedì 19 ottobre scatteranno i lavori di manutenzione sul cavalcavia di via Pianezza, lungo corso Regina Margherita. Dopo le verifiche e il monitoraggio dell'infrastruttura, il cantiere interesserà la parte inferiore dell'impalcato dal piano stradale, partendo dalla carreggiata in uscita verso la tangenziale con un restringimento di corsia. Per permettere le lavorazioni più complesse, dalle ore 5 di sabato 24 alle ore 19 di domenica 25 ottobre saranno inoltre chiusi al traffico gli accessi alla tangenziale da corso Sacco e Vanzetti e da via Pianezza.

Sul fronte della sicurezza stradale, prenderanno il via i cantieri in piazza Hermada: il progetto prevede il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione dei marciapiedi e delle aree di sosta, l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'installazione di percorsi tattili per ipovedenti, l'adeguamento semaforico e il miglioramento dello smaltimento delle acque piovane. Un intervento gemello è già in corso all'intersezione tra corso Sommeiller e corso Re Umberto.

Le opere si inseriscono nel piano “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, sostenuto da Fondazione Crt con un investimento da 32 milioni di euro dedicato alla rigenerazione e alla sicurezza dello spazio pubblico.

Sottoservizi e modifiche alla circolazione

Accanto ai cantieri comunali, la mobilità cittadina dovrà fare i conti con i lavori di potenziamento delle reti tecnologiche.

Smat avvierà da lunedì, per circa due settimane, interventi di regolazione e controllo della rete idrica all'angolo tra corso Fiume e corso Moncalieri.

Ireti aprirà diversi cantieri strategici: in via Valgioie sarà istituito un senso unico alternato fino al 30 ottobre; in corso Francia (nel tratto tra via Rubiana e piazza Rivoli) fino al 23 ottobre sarà interdetto il transito nel controviale con divieto di sosta ambo i lati; in centro storico via Carlo Alberto sarà chiusa nel tratto tra via Po e via Cesare Battisti fino al 30 ottobre.

Infine, brevi lavori di cablaggio a cura di Fibercop interesseranno via Villa della Regina dal 19 al 23 ottobre.

Dato l'elevato numero di cantieri aperti in contemporanea, l'amministrazione raccomanda agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi, prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e considerare possibili rallentamenti, ricordando che il cronoprogramma potrà subire variazioni in caso di maltempo.