Le passeggiate tricolori arrivano al parco Colonnetti per dire no ai pusher

I volontari del Comitato Torino Tricolore sono scesi in strada nelle scorse ore al parco Colonnetti, nel quartiere Mirafiori Sud, per il problema dello spaccio che da un po’ di tempo attanaglia quest’area verde.

“Sono settimane che ci arrivano segnalazioni di pusher accampati giorno e notte al parco Colonnetti - ha esordito Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore -, in un’area dove dovrebbero stare famiglie, bambini, donne e anziani, un polmone verde della nostra città che rischia di rimanere ostaggio dello spaccio. Con la nostra iniziativa abbiamo voluto fisicamente restituire questo spazio ai cittadini di Mirafiori per una sera - ha concluso Rossino -, nella speranza che anche le istituzioni prendano in mano la situazione prima che sia troppo tardi.”



