"Dammi i soldi": minaccia la madre da un anno e mezzo, arrestato 43enne a Santa Rita

Anni di continue pretese economiche sfociate in aperte minacce, fino al definitivo intervento delle forze dell'ordine: un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla Polizia nel quartiere Santa Rita con l'accusa di tentata estorsione ai danni della madre.

L'intervento degli agenti del Commissariato Mirafiori è scattato in un appartamento di corso Sebastopoli, a seguito della segnalazione di una violenta lite familiare. Giunti sul posto, i poliziotti si sono trovati di fronte madre e figlio in forte stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, il 43enne pretendeva costantemente denaro dalla donna da circa un anno e mezzo, accompagnando le sue richieste con atteggiamenti intimidatori. Persino davanti alle divise, l'uomo non si è fermato, esigendo un'ulteriore somma e provando ad avvicinarsi alla madre dopo il suo rifiuto, prima di essere prontamente bloccato.

L'aggressore, su cui gravava già un ammonimento emesso dal Questore di Torino nel 2024 per analoghi comportamenti verso la donna, è stato condotto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Durante l'operazione, la Polizia ha provveduto ad attivare l'ENPA, il cui personale è intervenuto per prendere in custodia il cane dell'uomo e trasferirlo presso una struttura idonea.