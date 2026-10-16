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Cronaca | 16 ottobre 2026, 13:05

Guasto ai sistemi Enav, disagi anche all'aeroporto di Caselle

Il problema ha coinvolto numerosi scali in tutta Italia

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Il guasto ai sistemi Enav per il controllo del traffico aereo ha avuto ripercussioni in tutta Italia, a partire da Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino. 

Disagi sono stati registrati anche in Toscana, negli aeroporti di Firenze e Pisa, ma pure all'eroporto di Torino Caselle. Anche la società Sac ha comunicato che presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni. Altri ritardi si sono verificati a Napoli, a Brindisi, a Bari e Trieste.

redazione

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