Guasto ai sistemi Enav, disagi anche all'aeroporto di Caselle

Il guasto ai sistemi Enav per il controllo del traffico aereo ha avuto ripercussioni in tutta Italia, a partire da Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino.

Disagi sono stati registrati anche in Toscana, negli aeroporti di Firenze e Pisa, ma pure all'eroporto di Torino Caselle. Anche la società Sac ha comunicato che presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni. Altri ritardi si sono verificati a Napoli, a Brindisi, a Bari e Trieste.