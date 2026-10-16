Bloccato mentre tenta di svaligiare le auto in sosta: 44enne arrestato in Barriera

Voleva svaligiare le auto in sosta in via Cherubini, ma la sua mossa non è passata inosservata: un cittadino di origine marocchina di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia nel quartiere Barriera Milano con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'allarme è scattato quando è arrivata la segnalazione di un uomo sospetto intento a forzare i veicoli parcheggiati nella via. Gli agenti del Commissariato San Paolo sono piombati sul posto in pochi minuti e hanno intercettato il quarantaquattrenne, che corrispondeva esattamente alla descrizione ricevuta. Accortosi della presenza delle divise, l'uomo ha cercato di dileguarsi a piedi verso via Monte Rosa, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

I successivi controlli hanno confermato i sospetti: il finestrino posteriore di un'auto parcheggiata vicino all'angolo tra via Cherubini e via Monte Rosa aveva evidenti segni di effrazione, risultando danneggiato e fuori dalla propria sede. Il proprietario della vettura è stato rintracciato poco dopo e ha formalizzato la querela. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo è risultato sprovvisto di documenti e irregolare sul territorio nazionale, facendo così scattare l'arresto.