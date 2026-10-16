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Cronaca | 16 ottobre 2026, 09:45

Bloccato mentre tenta di svaligiare le auto in sosta: 44enne arrestato in Barriera

L'uomo è stato intercettato dalla Polizia dopo la segnalazione di un cittadino. Aveva appena cercato di sfondare il finestrino di un'auto in via Cherubini

Bloccato mentre tenta di svaligiare le auto in sosta: 44enne arrestato in Barriera

Voleva svaligiare le auto in sosta in via Cherubini, ma la sua mossa non è passata inosservata: un cittadino di origine marocchina di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia nel quartiere Barriera Milano con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'allarme è scattato quando è arrivata la segnalazione di un uomo sospetto intento a forzare i veicoli parcheggiati nella via. Gli agenti del Commissariato San Paolo sono piombati sul posto in pochi minuti e hanno intercettato il quarantaquattrenne, che corrispondeva esattamente alla descrizione ricevuta. Accortosi della presenza delle divise, l'uomo ha cercato di dileguarsi a piedi verso via Monte Rosa, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

I successivi controlli hanno confermato i sospetti: il finestrino posteriore di un'auto parcheggiata vicino all'angolo tra via Cherubini e via Monte Rosa aveva evidenti segni di effrazione, risultando danneggiato e fuori dalla propria sede. Il proprietario della vettura è stato rintracciato poco dopo e ha formalizzato la querela. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo è risultato sprovvisto di documenti e irregolare sul territorio nazionale, facendo così scattare l'arresto.

Redazione

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