A Pinerolo l’ultimo saluto alla giovane Alice Moriena, scomparsa in un tragico incidente

San Lazzaro, la parrocchia che amava e a cui dedicava del tempo come animatrice. Si terranno qui, oggi pomeriggio, alle 15, i funerali della giovane Alice Moriena, morta in un tragico incidente domenica mattina a Pragelato, di ritorno dalla discoteca. Dopo la funzione, la cerimonia continuerà in forma privata al tempio crematorio di Piscina e le sue ceneri riposeranno a San Secondo di Pinerolo, dove viveva con la famiglia.

La scomparsa della 17enne ha sconvolto il Pinerolese e sono state numerose le iniziative per ricordarla: dai palloncini lanciati al Liceo Artistico del Buniva di Pinerolo, dove andava a scuola, alla partecipata fiaccolata e veglia di preghiera ieri sera a nella parrocchia pinerolese.

In ricordo della giovane e della sua voglia di fare, è nata una raccolta fondi attraverso l’associazione ‘Sorridere non è poi così male’. Per dare un contributo, si può fare un versamento all’Iban IT73V0848730751000310001292, intestato ai genitori Daniele Moriena e Ramona Salvai.