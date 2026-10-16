Gli Eugenio in Via Di Gioia da largo Saluzzo per lanciare il nuovo Ep “N OI” [VIDEO]

Uno spettacolo tutto per i torinesi ieri sera in largo Saluzzo, a San Salvario.

Gli Eugenio in Via Di Gioia si sono esibiti nel release party del loro nuovo EP “N OI” dal tetto di una casa privata di fronte a migliaia di fan.

“Stiamo per fare come i Beatles, speriamo che non ci arrestino” è il commento della band torinese. “N OI mette al centro il “noi” come identità collettiva, un plurale in costruzione che nasce dall’incontro tra persone, esperienze, domande e punti di vista. Il titolo si contrappone all’“io perenne” di una società individualista e competitiva, immaginando uno spazio in cui l’ego possa farsi da parte senza che l’individualità venga negata.