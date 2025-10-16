Seconda edizione dell’Oktoberfest, potenziata la linea 29 e la rete notturna Night Buster

Conto alla rovescia per la seconda edizione dell’Oktoberfest, l’evento che porta al parco della Pellerina l’atmosfera e i sapori della celebre festa bavarese. A 24 ore dall’apertura ufficiale, gli organizzatori hanno presentato gli allestimenti che accoglieranno migliaia di visitatori nei prossimi quindici giorni di musica, birra e divertimento “in totale sicurezza”.

L’edizione 2025 promette numeri da record: 3800 posti disponibili ogni sera e oltre 170mila visitatori attesi. L’evento rappresenta anche un’importante occasione occupazionale, con 200 posti di lavoro garantiti tra personale di sala, sicurezza, logistica e animazione.

Per agevolare l’afflusso e garantire la massima sicurezza, il Comune di Torino e Gtt hanno predisposto un potenziamento della linea 29 per tutta la durata della manifestazione, oltre a interscambi con la rete notturna Night Buster. Prevista anche un’area di sosta dedicata ai taxi, per favorire un rientro comodo e responsabile dopo la festa.

“Sarà un evento all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e della sostenibilità - hanno sottolineato il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e il coordinatore all'Ambiente, Lorenzo Ciravegna -. Un modo per far vivere la città con spirito europeo e inclusivo. Tra birre artigianali, cucina tipica tedesca e spettacoli dal vivo".