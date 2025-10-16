 / Campidoglio / Parella

Campidoglio / Parella | 16 ottobre 2025, 21:10

Seconda edizione dell’Oktoberfest, potenziata la linea 29 e la rete notturna Night Buster

Sabato l'inaugurazione al parco della Pellerina, prevista anche un’area di sosta dedicata ai taxi

Ritorna l'Oktoberfest

Conto alla rovescia per la seconda edizione dell’Oktoberfest, l’evento che porta al parco della Pellerina l’atmosfera e i sapori della celebre festa bavarese. A 24 ore dall’apertura ufficiale, gli organizzatori hanno presentato gli allestimenti che accoglieranno migliaia di visitatori nei prossimi quindici giorni di musica, birra e divertimento “in totale sicurezza”.

L’edizione 2025 promette numeri da record: 3800 posti disponibili ogni sera e oltre 170mila visitatori attesi. L’evento rappresenta anche un’importante occasione occupazionale, con 200 posti di lavoro garantiti tra personale di sala, sicurezza, logistica e animazione.

Per agevolare l’afflusso e garantire la massima sicurezza, il Comune di Torino e Gtt hanno predisposto un potenziamento della linea 29 per tutta la durata della manifestazione, oltre a interscambi con la rete notturna Night Buster. Prevista anche un’area di sosta dedicata ai taxi, per favorire un rientro comodo e responsabile dopo la festa.

Sarà un evento all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e della sostenibilità - hanno sottolineato il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e il coordinatore all'Ambiente, Lorenzo Ciravegna -. Un modo per far vivere la città con spirito europeo e inclusivo. Tra birre artigianali, cucina tipica tedesca e spettacoli dal vivo".

ph.ver.

