Cibo, salute e prevenzione: Campagna Amica conquista l'ospedale San Luigi di Orbassano

Campagna Amica per la salute arriva all'ospedale San Luigi di Orbassano uno dei più importanti poli sanitari e universitari del Nord Ovest. Per celebrare la Giornata mondiale dell'alimentazione Coldiretti Torino, Campagna Amica con Fondazione Aletheia, hanno organizzato, insieme alla direzione dell'azienda ospedaliera, un mercato dei produttori di fronte all'ospedale. Agli agricoltori si sono affiancate le equipe di cardiologia e dietistica che hanno allestito un punto di prevenzione della salute con screening e consigli sulla corretta alimentazione per pazienti e studenti di medicina.

Intanto, la mensa ospedaliera affidata alla società Serenissima, ha cucinato pasti per personale, pazienti e studenti con prodotti acquistati dalle aziende di Campagna Amica.

L'iniziativa ha posto le basi per future collaborazioni tra Coldiretti Torino e l'ospedale San Luigi su educazione alimentare, prevenzione, conoscenza dei prodotti di qualità e del lavoro contadino.

La mattinata si è conclusa con un assaggio conviviale di prodotti contadini a KM Zero. Per i saluti istituzionali sono intervenuti: Davide Minniti, direttore Generale Azienda ospedaliera San Luigi Gonzaga; Carlo Loffreda, direttore Coldiretti Torino; Marinella Clerico, direttore Scuola Medicine and Surgery UniTo San Luigi Gonzaga; Salvatore di Gioia, direttore Sanitario San Luigi Gonzaga; Ivana Finiguerra, direttore Dipsa; Marco Tinivella, direttore Dietetica e Nutrizione Clinica; Alessandra Chinaglia, direttore Cardiologia; Bruno Mecca Cici, presidente Coldiretti Torino.