"Chi sporca paga": incivili 'pizzicati' e multati dalla Polizia locale di Beinasco

I maxi abbandoni e i 'furbetti dei rifiuti' continuano ad imperversare nella cintura sud di Torino. Dopo il caso di via Moncenisio a Moncalieri, che aveva costretto il Covar ad un importante intervento di pulizia dell'area, ecco un nuovo episodio a Beinasco, ma questa volta i responsabili sono stati identificati e sanzionati.

Maxi abbandono a Borgaretto

Grazie al lavoro della Polizia Locale, sono stati 'pizzicati' gli autori dei ripetuti abbandoni di rifiuti lungo la circonvallazione di Borgaretto. "Pensavano di essere furbi e invece per loro scatteranno 3000 euro di sanzione, sequestro del veicolo, sospensione della patente oltre che una denuncia penale", ha sottolineato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

Cannati: "Chi sporca paga"

"Chi sporca il nostro territorio paga - ha aggiunto il primo cittadino - Con questa regola abbiamo investito in sicurezza e videosorveglianza dal primo giorno di questo mandato, per far arrivare a incivili e maleducati un messaggio chiaro: Beinasco non è più disposta a tollerare chi vuole trasformarla in una discarica abusiva".

Cannati ha poi sottolineato come l'individuazione dei responsabili di quest'ultimo abbandono è "l’ennesima conferma che le risorse investite fin dall’inizio del mandato in fototrappole e videosorveglianza servono davvero, che chi sporca Beinasco prima o poi viene beccato. Lo dobbiamo ai tantissimi cittadini che il territorio lo rispettano e lo tengono pulito e che non meritano di vederlo rovinato da pochi incivili. Per questo andremo avanti con più controlli e più tecnologia: su questo tema per noi la tolleranza è zero!".