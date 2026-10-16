I vannacciani fanno il loro esordio in piazza Facta a Pinerolo

“Sarà un’occasione per incontrare i pinerolesi e continuare con il tesseramento”, l’esponente pinerolese di Futuro Nazionale, Gianluca D’Aloia, introduce così il primo gazebo del partito del generale Roberto Vannacci, che si terrà domani, sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 12, in piazza Facta.

L’esordio è stato rimandato di una settimana, dopo l’invito della Digos a non sovrapporsi con l’evento di Bds (Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele) al Monumento alle vittime della violenza e dell’intolleranza. Una questione che ha fatto discutere e D’Aloia spiega la scelta del gruppo: “Abbiamo deciso di non farlo, perché ascoltiamo i consigli e siamo madri e padri di famiglia. Non volevamo far diventare Pinerolo e piazza Facta un terreno di scontri ideologici. Anche se noi non sventoliamo la bandiera degli Usa o di Israele”. Le proteste però ci sono già state al primo evento al Salone dei Cavalieri e D’Aloia si aspetta che domani possano essercene altre. Ma cosa diranno i vannacciani ai pinerolesi? “Ascolteremo le loro esigenze e parleremo del pacchetto ‘Tolleranza zero’ su immigrazione e sicurezza, confermando il sostegno alle forze dell’ordine”. L’appuntamento da domani non sarà una costante: “In questa fase lo organizzeremo periodicamente”.

Il prossimo appuntamento, invece, sarà un incontro alla Stazione di Posta sulla sicurezza: “Ho visto i locali nelle scorse settimane e penso lo terremo fra fine ottobre e inizio novembre”.