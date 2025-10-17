Pedoni indisciplinati in corso Galileo Ferraris: nuove strisce pedonali di fronte a via san Quintino?

Un nuovo attraversamento pedonale in corso Galileo Ferraris? L'idea è di posizionarlo dove si immette via san Quintino: le strisce pedonali più vicine sono prima di corso Matteotti e di largo Vittorio Emanuele e in molti attraversano nonostante non sia possibile. A raccogliere le segnalazioni della pericolosità dell'incrocio è stata la consigliera di Fratelli d'Italia Grazia Poggio, che ha richiesto una commissione consiliare sul tema.

Auto e moto a velocità sostenuta

"Più volte i cittadini mi hanno segnalato la pericolosità di questo incrocio, con molte persone che anche se non potrebbero attraversano all'altezza di via san Quintino", ha spiegato. Lì auto e moto, se hanno verde agli incroci successivi, vanno a velocità elevate mentre i pedoni preferiscono aspettare che ci sia poco traffico che spostarsi nelle strisce pedonali più vicine.

La fattibilità tecnica del Comune

La proposta è ancora in fase embrionale e non è possibile sapere se supererà l'analisi di fattibilità tecnica del Comune né il voto del Consiglio di Circoscrizione, ma intanto la commissione Pianificazione Territoriale Locale coordinata da Francesco Martinez affronterà il problema e valuterà se procedere o meno con una proposta alla Città.

