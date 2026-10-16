Circoscrizione 3, la cultura che unisce: donati 600 libri bilingue per i bambini ucraini e torinesi

La cultura come antidoto all'indifferenza e strumento di vicinanza concreta. È questo lo spirito con cui la Circoscrizione 3 ha ospitato, durante la Consulta Interscolastica, la consegna simbolica di circa seicento libri bilingue in italiano e ucraino ai dirigenti scolastici del territorio. Un'operazione dal forte valore simbolico e pratico, nata per stringere legami solidi tra le due comunità e offrire ai più giovani chiavi di lettura adeguate per comprendere il presente.

All'evento hanno partecipato il vicepresidente della Circoscrizione, Francesco Aglieri Rinella, promotore e sostenitore dell'iniziativa, la presidente della Circoscrizione Francesca Troise, il coordinatore all’Istruzione Antonio Caprì, il neo Coordinatore alle Politiche Sociali Giuseppe Giove e il Console Onorario d’Ucraina Dario Arrigotti.

Dalla cooperazione comunitaria a "Tales of EUkraine"

I volumi distribuiti non sono semplici libri di fiabe, ma il frutto di un'ampia progettualità internazionale. L'iniziativa rientra infatti nel programma europeo Tales of EUkraine (citato anche come Talk of Ukraine nei riscontri diplomatici), finanziato nell’ambito del fondo "Europa Creativa". A fare da tramite sul territorio cittadino sono stati il Consolato Onorario di Ucraina e la Scuola Ucraina “Abetka” di Torino, punto di riferimento fondamentale per il territorio.

La scelta della Circoscrizione 3 è stata quella di non limitarsi a una mera distribuzione burocratica, ma di trasformare i libri in uno strumento pedagogico vivo. Il progetto punta a far conoscere la ricca eredità culturale ucraina ai bambini torinesi, offrendo al contempo un linguaggio e una chiave d'accesso delicata ma rigorosa per riflettere sulla drammatica realtà della guerra e dell’aggressione russa.

Il riconoscimento ufficiale dell’Ambasciata d’Ucraina

Un impegno del genere non è passato inosservato ai massimi livelli diplomatici. Già il 1° ottobre, l’Ambasciata d’Ucraina in Italia ha dedicato un post ufficiale sui propri canali social all’evento torinese, sottolineando l'importanza della donazione.