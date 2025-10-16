Torna la “festa di via Stradella”: una giornata tra negozi, sapori e artigianato locale

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della Circoscrizione 5: “Via Stradella c’è”, la tradizionale festa di via organizzata dall’associazione commercianti e artigiani di via Stradella, che animerà l’intera giornata di domenica 19 ottobre 2025.

Dalle 6.30 alle 23.30, il tratto di via Stradella compreso tra via Breglio e corso Grosseto (esclusi) sarà completamente chiuso al traffico veicolare e si trasformerà in un grande salotto all’aperto per residenti, famiglie e visitatori.

Una via in festa

Protagonisti saranno i negozi della via, che per l’occasione porteranno le proprie attività in strada, insieme a bancarelle di prodotti tipici, hobbisti e artigiani locali.

Una giornata dedicata alla socialità di quartiere, al commercio di prossimità e alla riscoperta di una delle vie storiche del tessuto urbano torinese.

Passeggiando tra gli stand, sarà possibile curiosare tra creazioni artigianali, degustare prodotti locali e vivere l’atmosfera vivace che da sempre caratterizza questo evento.

Un’occasione per valorizzare il commercio

“Via Stradella c’è” non è solo una festa, ma anche un segnale di vitalità economica, che unisce residenti, commercianti e artigiani in un progetto condiviso di valorizzazione del territorio. L’iniziativa è resa possibile grazie al lavoro dell’associazione organizzatrice e alla collaborazione con le realtà locali che ogni anno contribuiscono a mantenere vivo lo spirito di quartiere.