Recycle Week: a Le Gru giochi e attività per imparare a riciclare divertendosi

Imparare a riciclare divertendosi, scoprire come dare nuova vita ai materiali e comprendere l’importanza dei piccoli gesti quotidiani per la tutela dell’ambiente. Sabato 24 e domenica 25 ottobre Le Gru invita bambini e famiglie a partecipare a LE GRU RECYCLE WEEK, un'iniziativa dedicata alla sostenibilità ambientale che trasforma la raccolta differenziata in un’occasione di gioco, scoperta e partecipazione.

Durante l’evento, il Piazzale Nord all’esterno del centro commerciale ospiterà un'area speciale dedicata all'educazione ambientale, con installazioni colorate, giochi interattivi e attività pensate rivolte a grandi e piccoli. Attraverso momenti di gioco e scoperta, i visitatori potranno approfondire i temi del riciclo, del riuso e della corretta gestione dei rifiuti, comprendendo l’importanza dei gesti quotidiani per contribuire alla tutela dell’ambiente.

Con “Dove lo butto?” i bambini saranno invitati a pescare da una scatola la sagoma di un oggetto di uso quotidiano, come una bottiglia, un vasetto, un foglio di carta o un rifiuto organico, e a individuare il contenitore corretto in cui buttarlo in un’attività pensata per imparare, attraverso il gioco, a riconoscere i diversi materiali e a separarli correttamente. La “Ruota del riciclo” coinvolgerà invece tutta la famiglia in un quiz dedicato all’ambiente, alla raccolta differenziata e al riuso. Girando una grande ruota colorata, i partecipanti scopriranno la categoria della domanda a cui rispondere, mettendo alla prova le proprie conoscenze. Infine, con “Trova l'intruso”, i partecipanti dovranno osservare un pannello raffigurante diversi oggetti e individuare, nel minor tempo possibile, quello che non appartiene alla stessa categoria di raccolta degli altri: una sfida a colpi di intuito e velocità per imparare, divertendosi, a riconoscere la corretta categoria di raccolta dei diversi rifiuti.

Cuore dell'iniziativa sarà la “Stazione del riciclo speciale”, un'installazione informativa e self-service composta da dedicati a cinque categorie di rifiuti che richiedono modalità di raccolta specifiche: pile esauste, farmaci scaduti, abiti usati, piccoli dispositivi elettrici ed elettronici (RAEE) e tappi. Ogni postazione offrirà indicazioni semplici e accessibili su quali materiali conferire, come gestirli correttamente e quali possibilità di recupero e riciclo possono aprirsi per ciascuna categoria. Un percorso di educazione ambientale per trasformare le informazioni in buone pratiche da applicare ogni giorno. La Stazione del riciclo speciale resterà allestita fino al 6 novembre consentendo ai visitatori di approfondire in autonomia le corrette modalità di raccolta anche dopo il weekend di attività.

Con questa iniziativa, Le Gru ribadisce il proprio ruolo non solo come luogo di shopping e intrattenimento, ma anche come spazio di incontro e condivisione, capace di coinvolgere la comunità e promuovere una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità, oggi e in prospettiva futura.