Giornata regionale dell'ascolto: a Vol.To le esperienze di chi ogni giorno accoglie le freagilità

In occasione della Giornata regionale dell'Ascolto, Vol.To – Volontariato Torino ETS sceglie di mettere al centro un gesto semplice, ma sempre più prezioso: fermarsi ad ascoltare. In un tempo in cui solitudini, fragilità e nuove forme di disagio attraversano ogni generazione, saper accogliere la voce degli altri significa riconoscerne i bisogni, costruire relazioni di fiducia e, talvolta, riuscire a intercettare una richiesta di aiuto prima che diventi un'emergenza.

Da questa consapevolezza nasce “L'ascolto che accoglie, l'ascolto che accompagna”, la tavola rotonda promossa da Vol.To per mercoledì 21 ottobre, dalle 17.30 alle 19, nella sede di via Giolitti 21 a Torino.

Un incontro aperto al confronto tra associazioni e professionisti, che porterà alla luce esperienze diverse, accomunate dalla stessa convinzione: l'ascolto non è soltanto una disposizione personale, ma una risorsa fondamentale per prendersi cura delle persone e rafforzare i legami all'interno della comunità.

Tre esperienze, tanti modi di prendersi cura

La tavola rotonda darà voce a tre realtà che, attraverso attività e competenze differenti, fanno dell'ascolto uno strumento quotidiano di vicinanza e sostegno. Telefono Amico porterà l'esperienza di chi offre uno spazio di ascolto alle persone che attraversano momenti di solitudine, difficoltà o sofferenza, accogliendole senza giudizio e dando voce anche a chi fatica a trovare qualcuno con cui parlare. La Tazza Blu ODV accenderà invece i riflettori sul disagio adolescenziale e sull'importanza della prevenzione del suicidio tra i giovani, raccontando il proprio impegno attraverso servizi di ascolto psicologico qualificato, anche online, capaci di intercettare situazioni di vulnerabilità che spesso rimangono sommerse.

Un lavoro che trova conferma anche nei dati: su 260 conversazioni analizzate tra giugno 2024 e luglio 2026, il 68% degli utenti cercava principalmente ascolto empatico, mentre il 22% delle richieste presentava carattere di urgenza. A completare il confronto sarà AssoCounseling, con l'intervento della presidente Noella Barison, dedicato all'ascolto professionale come risorsa per il benessere individuale e collettivo, capace di riconoscere precocemente le difficoltà, prevenire il disagio e accompagnare le persone nei momenti di cambiamento.

Un'occasione di dialogo e confronto aperta non soltanto a chi opera quotidianamente nella relazione d'aiuto, ma anche a chi desidera comprendere meglio quanto un ascolto attento e consapevole possa fare la differenza nella vita delle persone.

La Settimana dell'Ascolto: quattro laboratori per imparare ad ascoltare

La tavola rotonda rappresenta il momento centrale di un percorso più ampio. Dal 20 al 24 ottobre, Vol.To propone infatti la Settimana dell'Ascolto, con quattro laboratori gratuiti pensati per offrire ai volontari strumenti concreti per migliorare la qualità delle relazioni e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide quotidiane.

Si comincia martedì 20 ottobre, dalle 10 alle 12, con “Ascoltare davvero oltre le parole”, dedicato al dialogo tra generazioni. Giovedì 22 ottobre, dalle 17 alle 19, il laboratorio “Volontario del Servizio Civile: da risorsa a persona” approfondirà il valore dell'esperienza dei giovani e delle relazioni che si costruiscono durante il loro percorso. Venerdì 23 ottobre, dalle 10.30 alle 13, spazio agli “Strumenti di autoregolazione emotiva per chi opera nelle emergenze e nell'assistenza alla persona”, con un'attenzione particolare alla gestione dello stress e del coinvolgimento emotivo. A chiudere la settimana, sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 12, sarà “Il clima dentro di noi”, un laboratorio di autoascolto per volontari, dedicato alla consapevolezza delle proprie emozioni e alla cura di sé.

«Ogni giorno le associazioni ci dimostrano che l'ascolto può fare la differenza nella vita delle persone. Dietro una richiesta di aiuto c'è spesso qualcuno che, prima ancora di cercare una soluzione, ha bisogno di sentirsi riconosciuto e accolto», sottolinea Stefano Meneghello, presidente di Vol.To. «La Giornata regionale dell'Ascolto rappresenta un'occasione preziosa per riportare al centro dell'attenzione un valore che riguarda tutti e che merita di essere coltivato ogni giorno, non soltanto celebrato in una ricorrenza. Con questa iniziativa vogliamo dare valore a chi svolge quotidianamente questo lavoro, mettere in dialogo esperienze diverse e ricordare che una comunità solidale si costruisce anche così: imparando a esserci gli uni per gli altri. Perché nessuno dovrebbe sentirsi solo proprio nel momento in cui trova il coraggio di chiedere aiuto».

Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede di Vol.To, in via Giovanni Giolitti 21 a Torino.