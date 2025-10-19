Si surriscaldano i cavi dell’ascensore a Porta Nuova e scatta l’allarme: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Torino nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 19 ottobre, alla stazione ferroviaria Porta Nuova. I sistemi antincendio hanno rilevato la presenza di fumo, a seguito del surriscaldamento dei cavi dell’ascensore che dall’atrio centrale porta alla fermata della metropolitana.

L’intervento intorno alle 17 ha visto l’evacuazione delle persone presenti nella hall e la chiusura momentanea dell’uscita principale su Corso Vittorio Emanuele II. Gli ingressi di via Nizza e via Sacchi sono rimasti aperti.

Dopo un breve intervento la situazione è stata ripristina e tutti gli accessi sono stati riaperti. Come confermato da Trenitalia e Rfi l’intervento non ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. Così come conferma Gtt non ha riguardato l’area di competenza della metropolitana che non ha mai interrotto il servizio