Cronaca | 19 ottobre 2025, 18:24

Si surriscaldano i cavi dell’ascensore a Porta Nuova e scatta l’allarme: intervengono i vigili del fuoco

L’intervento è durato poco meno di un'ora. Chiuso momentaneamente l’ingresso principale su Corso Vittorio, già riaperto

Intervento dei vigili del fuoco di Torino nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 19 ottobre, alla stazione ferroviaria Porta Nuova. I sistemi antincendio hanno rilevato la presenza di fumo, a seguito del surriscaldamento dei cavi dell’ascensore che dall’atrio centrale porta alla fermata della metropolitana. 

L’intervento intorno alle 17 ha visto l’evacuazione delle persone presenti nella hall e la chiusura momentanea dell’uscita principale su Corso Vittorio Emanuele II. Gli ingressi di via Nizza e via Sacchi sono rimasti aperti. 

Dopo un breve intervento la situazione è stata ripristina e tutti gli accessi sono stati riaperti. Come confermato da Trenitalia e Rfi l’intervento non ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. Così come conferma Gtt non ha riguardato l’area di competenza della metropolitana che non ha mai interrotto il servizio

Daniele Caponnetto

