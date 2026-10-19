Spacca i vetri di cinque auto in sosta con un martelletto frangi-vetro: arrestato e portato in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere Regio Parco di Torino, un cittadino marocchino di 29 anni per danneggiamento aggravato.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza circa un soggetto che stava colpendo i veicoli in sosta in via Andreis.

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di P.S. Borgo Po hanno intercettato e bloccato un uomo la cui descrizione corrispondeva a quella fornita, un cittadino marocchino di 29 anni.

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di accertare che il 29enne aveva danneggiato complessivamente cinque autovetture parcheggiate lungo la via, provocando la rottura dei finestrini, dei deflettori e dei lunotti posteriori.

Nel corso della successiva perlustrazione dell’area, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato, nascosto sotto un’autovettura, un martello frangi-vetro.

L’uomo, che si trovava sul territorio nazionale con un permesso di soggiorno scaduto e che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stato quindi accompagnato in Questura e, al termine delle attività, arrestato e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.