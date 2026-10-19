Doppio scippo in monopattino ai danni di anziani: tre giovanissimi arrestati dai carabinieri

Lo scorso 15 ottobre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre giovani (due maggiorenni e un minorenne) ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto con strappo continuato e aggravato ai danni di anziani.

Strappata la collanina d'oro ad una signora

I fatti si sono svolti a partire dalle dalla serata, quando la prima vittima, una donna di 79 anni, mentre rientrava a piedi verso casa lungo via Fieramosca, è stata adocchiata dal gruppo. I tre giovani, cercando di sfruttare l’agilità di mezzi rapidi come i monopattini, si erano posizionati in modo strategico: due di loro (il diciassettenne e il diciottenne) facevano da "pali" agli angoli della strada, mentre il terzo (il diciannovenne) ha sorpreso l'anziana alle spalle. Con un'azione rapida e violenta, l'esecutore materiale le ha strappato dal collo una collana d'oro (del valore di circa 1.000 euro) per poi darsi alla fuga verso via Barletta.

Alcuni testimoni e passanti presenti in zona hanno assistito alla scena e hanno fornito le prime preziose indicazioni ad una una pattuglia del Nucleo Radiomobile, in transito nei pressi di piazzale Grande Torino: i militari, raccolte le primissime informazioni, hanno individuato e bloccato alla fermata dell'autobus GTT "Sebastopoli" il 17enne il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato anche in possesso di un modico quantitativo di hashish.

Il secondo colpo in corso Siracusa

Dopo pochi minuti i due complici, sfuggiti al primo arresto, hanno messo a segno un secondo scippo in corso Siracusa. Stavolta la vittima, un uomo di 72 anni, stava citofonando al portone di casa di ritorno dalla farmacia quando è stato tirato da dietro con forza e derubato della propria catenina in oro dal valore di circa 2.000 euro, ma soprattutto, dal profondo valore affettivo. I due malviventi sono quindi fuggiti a bordo di monopattini elettrici percorrendo le vie contromano.

La scena è stata notata da un Sottufficiale dell’Arma, in quel momento libero dal servizio. Il militare si è immediatamente posto all'inseguimento dei due fuggitivi fornendo costanti aggiornamenti sulla posizione alla Centrale Operativa. L'intervento congiunto delle pattuglie ha consentito di intercettare i due giovani in Corso Giambone angolo Corso Corsica. Il diciottenne è stato subito bloccato e ammanettato a terra; poco prima di essere fermato, si era disfatto della refurtiva gettandola tra le siepi del condominio. Il complice, diciannovenne, nel tentativo di sottrarsi al fermo, si era nascosto sotto le auto in sosta all'interno di un cortile condominiale di Corso Corsica.

Scattate le manette per i tre giovani

I tre arrestati, associati presso il carcere “Lorusso – Cotugno” (i due maggiorenni) e presso il CPA Uberto Radaelli (il minorenne) dovranno rispondere dei reati di concorso in furto con strappo continuato e aggravato ai danni di persone anziane. La refurtiva del secondo colpo è stata restituita al proprietario negli uffici del Comando, dove la vittima ha voluto ringraziare sentitamente i militari dell’Arma per il ricordo recuperato (la collana, infatti, era un regalo della moglie in occasione della nascita del figlio); mentre proseguono le indagini per il recupero del primo monile.