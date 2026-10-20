Halloween Torino 2026: da Mondojuve arriva Scary Village e si entra gratis

Dal 30 ottobre al 1° novembre il centro Mondojuve di Nichelino si trasforma in Scary Village. Ingresso libero.

Entri in un centro commerciale e trovi un Cimitero Magico, un intero villaggio street food, un cosplayer che ti passa accanto. Succede davvero, e succede a due passi da Torino.

Lo Scary Village è la rassegna di Halloween Torino 2026 con grandi allestimenti, corner ludici e un'atmosfera che a Torino non si era mai vista.

Cosa ti aspetta

Ogni ora in Galleria Diana c'è la Corte dei 4 Maghi, e sabato nel Cimitero Magico va in scena l'Horror Magic Show.

Venerdì pomeriggio parte il Cosplay Walk con un flashmob ispirato a Stranger Things, che attraversa il centro.

Nella Galleria Artemisia trovi giochi da tavolo e di ruolo, tornei di TCG e i laboratori Pokémon di Dadi e Mattoncini. Sabato c'è anche "Mostri di Ceramica", evento solidale della Fondazione Lene Thun per i bambini dell'ospedale Regina Margherita di Torino.

Domenica dalle 15:30 arriva il gran finale: Halloween Aura Battle sul ring, interviste, karaoke e la premiazione delle 12 maschere finaliste.

Sconti e premi

Accreditati su halloween-torino.it e ricevi il QR code per promozioni e sconti nei locali di food & beverage e nei negozi di tutta la galleria.

Ogni attività ti dà un biglietto numerato per la Lotteria di Halloween, che si estrae domenica a fine show. Il premio vale solo se sei in sala.

I food truck restano aperti fino alle 21:30.

Per chi è

Per i genitori con i bambini, per i ragazzi, per gli adulti che non vogliono perdersi la festa. C'è una cosa per ogni età, e si gira anche senza fretta.

Quando e dove

Centro Mondojuve, Nichelino. Venerdì 30 ottobre dalle 16, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre dalle 10. Gli orari di alcuni spettacoli saranno comunicati a breve e il programma può subire variazioni: gli aggiornamenti sono sul sito.