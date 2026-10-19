Pinocchio arriva nei quartieri di Torino: teatro, musica e gioco all’aria aperta per tutta la famiglia

In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, Torino rende omaggio al celebre autore con un grande progetto diffuso dedicato a bambine, bambini e famiglie. Si chiama "Gioca alla Fiaba - Il viaggio di Pinocchio" ed è un'iniziativa che porta il teatro fuori dai luoghi tradizionali, trasformando parchi, giardini e spazi di incontro dei quartieri in palcoscenici a cielo aperto.

Promosso dalla Città di Torino con il sostegno di Farmacie Comunali S.p.A. e affidato alla direzione artistica e alla realizzazione della Fondazione TRG, il progetto nasce con l'obiettivo di avvicinare il pubblico più giovane alla cultura attraverso esperienze partecipative e accessibili. Il programma prevede venti appuntamenti gratuiti distribuiti in due momenti distinti, tra l'autunno del 2026 e la primavera del 2027.

Il primo ciclo prenderà il via il 21 ottobre e proseguirà fino al 5 novembre, con dieci eventi ospitati in diversi punti della città. Un percorso itinerante che coinvolgerà quartieri, aree verdi e realtà territoriali, creando occasioni di incontro e socialità attorno al mondo della fiaba.

Protagonista assoluto sarà naturalmente Pinocchio, il burattino più famoso della letteratura italiana. Attraverso performance teatrali, attività ludiche e accompagnamenti musicali dal vivo, gli artisti della Fondazione TRG guideranno il pubblico in un viaggio tra alcuni dei personaggi e degli episodi più amati del racconto. Sul percorso compariranno il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina, Geppetto, Mangiafuoco, il Grillo Parlante e Lucignolo, in una rilettura vivace e coinvolgente pensata per tutte le età.

Ogni appuntamento sarà costruito come un'esperienza immersiva, in cui la narrazione si intreccia al gioco e all'interazione diretta con il pubblico. L'obiettivo è quello di far vivere ai più piccoli la magia del teatro in modo spontaneo e informale, nei luoghi che frequentano quotidianamente, favorendo al tempo stesso la partecipazione delle famiglie e la valorizzazione degli spazi di comunità.

"Con questa iniziativa, sostenuta dalla Città e da Farmacie Comunali S.p.A., porteremo nei quartieri una serie di animazioni teatrali dedicate all'opera di Carlo Collodi e al suo personaggio più celebre, Pinocchio", sottolinea la vicesindaca con delega alle Famiglie Michela Favaro. "Accanto al valore culturale del progetto, è importante evidenziare la collaborazione tra istituzioni e realtà cittadine che lavorano insieme per offrire occasioni di aggregazione dedicate ai bambini e alle loro famiglie".

Soddisfazione anche da parte della Fondazione TRG. "Portare il teatro direttamente nei quartieri e negli spazi vissuti ogni giorno da bambini e famiglie rappresenta un aspetto fondamentale del nostro lavoro", evidenzia la presidente Chiara Daniela Pronzato. "L'accessibilità alla cultura e il legame con il territorio sono valori che guidano da sempre la nostra attività. Questa iniziativa rafforza la rete tra istituzioni, comunità e mondo culturale, riconoscendo alle nuove generazioni un ruolo centrale nella vita della città".