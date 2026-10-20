Sguardi positivi e 60 cortometraggi per il bis del Film Festival pinerolese Piff

Sono 400 i cortometraggi arrivati da ogni parte del mondo per la seconda edizione di Piff – Pinerolo Film Festival dal titolo ‘Sguardi positivi’. Tra questi 60 i finalisti che verranno proiettati durante l’evento in città da domani, mercoledì 21, a domenica 25 ottobre. Organizzata dall’associazione Wel Theater and Movie, di Enrico Mondino e Waldemara Lentini, l’iniziativa porta quest’anno delle novità.

“La prima riguarda la risposta dall’ambiente del cinema: abbiamo notato un aumento dei cortometraggi prodotti in Italia e soprattutto in Piemonte, dove invece l’anno scorso c’erano state pochissime adesioni – afferma Lentini, membro del direttivo del Festival e presentatrice dell’evento –. Arrivano in realtà poi da tutto il mondo. Se il numero di cortometraggi iscritti rimane circa lo stesso della prima edizione, il livello qualitativo è più alto, tant’è vero che abbiamo aumentato le giornate perché ne abbiamo selezionati 60, venti in più del 2025, e già è stata una dura scelta”. La durata media dei corti è di 15-20 minuti e nella giuria ci sono tre attrici, Lentini, Roberta Belforte e Marta De Lorenzis, insieme al direttore artistico Enrico Mondino, regista e montatore, per la parte tecnica.

La manifestazione si svolgerà quindi in 5 giornate e si inizierà domani, sarà al Museo Mutuo Soccorso e verrà dedicata a 6 documentari, proiettati in unico blocco dalle 18 alle 20, spaziando da temi come natura e sport in montagna, a lotte per i diritti delle donne e la riscoperta di luoghi abbandonati.

Per la seconda giornata di giovedì 22 ci si sposterà al Teatro del Lavoro per la proiezione di Corti Internazionali, Corti Italiani, Corti Piemonte, Corti Fedic, in due blocchi, dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23.

Venerdì 23 al Teatro del Lavoro si proseguirà con Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti Piemonte, nuovamente dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23. “Venerdì pomeriggio verrà proiettato ‘In Gazas Pietas’ ricavato dai disegni dei bambini nella striscia, raccolti dal progetto d'arte ‘HeART of Gaza’ di Mohammed Timraz, mentre venerdì sera ci sarà un corto con Vittoria Puccini”, aggiunge Mondino. Alla ‘serata di gala’ di venerdì, nel secondo blocco, sono state invitate le istituzioni e le autorità locali.

Nella quarta giornata di sabato 24 si darà spazio ai giovani. Sempre al Teatro del Lavoro verranno proiettati Corti Young, su scuola, animazione, fiction per bambini e ragazzi, Corti Italiani e la nuova sezione Sci-fi / horror / fantasy, in due blocchi dalle 16,30 alle 19 e dalle 21 alle 23.

“L’anno scorso abbiamo dedicato un pomeriggio a bambini e ragazzi e c’era la giuria kids che era formata da miei allievi del corso di recitazione – prosegue Lentini –. Quest’anno la giuria è allargata a tutti i ragazzi del Pinerolese, circa 40, dai 9 ai 17 anni. Abbiamo deciso di parlare ai giovani attraverso i giovani, renderli partecipi in modo che possano dire quello che pensano. Ci sono due cortometraggi che hanno vinto per due anni consecutivi il Giffoni Film Festival e nella nuova sezione sci-fi/horror/fantasy un cortometraggio che avrà tra i protagonisti Andrea Bosca e un horror prodotto dalla casa di produzione Adrama, che opera in più parti del mondo”.

Nella seconda, terza e quarta giornata tra i due blocchi verrà proposto un piccolo momento conviviale, l’AperiPiff.

Per domenica 25 è prevista invece una ‘Matinée’ al Teatro del Lavoro, dalle 11. “L’abbiamo inserita per tre registi che vengono da Parigi. Ci sarà la proiezione di sei cortometraggi, tra cui i loro, ambientati nella capitale francese.” Nel pomeriggio, dalle 15,30, saranno consegnati i vari riconoscimenti: il premio cinema giovani, al miglior cortometraggio che tratta tematiche per bambini e ragazzi, valorizzando l’aspetto educativo; il premio cinema sociale, al miglior cortometraggio che affronta con sensibilità e profondità tematiche sociali; il premio cinema Piemonte, al miglior cortometraggio che valorizza il territorio piemontese e la sua cultura; il premio Piff cortometraggi Fedic; il premio del pubblico, votato da chi era presente nei giorni precedenti; infine, i premi al miglior attore/attrice adulti e attore/attrice ragazzi e bambini, i premi al miglior corto italiano, al miglior corto straniero, al miglior corto di animazione, alla migliore colonna sonora e alla migliore regia. Novità di quest’anno sono i tre premi a migliore commedia, sci-fi/horror/fantasy e documentario e due premi tecnici, alla miglior fotografia e al miglior montaggio.